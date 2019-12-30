Глава української газотранспортної системи заявив про завершення переговорів з «Газпромом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Макогон пообіцяв підбити підсумки перемовин «трохи пізніше», а поки вирушає до Брюсселя для підписання угоди зі словацьким газовим оператором Eustream

Глава української газотранспортної системи Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з «Газпромом» завершився. Про це Макогон повідомив у Facebook.

Він пообіцяв підбити підсумки перемовин «трохи пізніше», а поки вирушає до Брюсселя для підписання угоди зі словацьким газовим оператором Eustream.

«Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з Газпромом у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншої важливої задачі - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил», - повідомив він.

Як повідомлялось, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ.

Нагадаємо, 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.

Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.