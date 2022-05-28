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    У світі

    В Ірландії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою

    Мавпяча віспа продовжує ширитися світом - В Ірландії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою
    Мавпяча віспа продовжує ширитися світом
    фото з відкритих джерел

    Ще один ймовірний випадок потребує лабораторного підтвердження

    Органи охорони здоров'я Ірландії повідомили про виявлення першого у країні випадку інфікування мавпячою віспою. Про це повідомляє RTE.

    «Вчора ввечері Центром нагляду за охороною здоров'я було повідомлено про підтверджений випадок на сході країни. У своїй заяві відомство повідомило, що хворого не було госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

    Також відомо ще про одну людину, яка має симптоми захворювання. У нього було взято зразки для проведення лабораторного аналізу, їх результати очікуються найближчим часом.

    Ірландські медики також проводять роботу з тими людьми, які мали тісні контакти із зараженим.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

    Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.

    Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Ірландії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою