В Ірландії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою

Ще один ймовірний випадок потребує лабораторного підтвердження

Органи охорони здоров'я Ірландії повідомили про виявлення першого у країні випадку інфікування мавпячою віспою. Про це повідомляє RTE.

«Вчора ввечері Центром нагляду за охороною здоров'я було повідомлено про підтверджений випадок на сході країни. У своїй заяві відомство повідомило, що хворого не було госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

Також відомо ще про одну людину, яка має симптоми захворювання. У нього було взято зразки для проведення лабораторного аналізу, їх результати очікуються найближчим часом.

Ірландські медики також проводять роботу з тими людьми, які мали тісні контакти із зараженим.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.



Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.



20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.