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    Події в Україні

    Банкова закликає Захід надати Україні далекобійну артилерію

    Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього потрібна ефективна зброя - Банкова закликає Захід надати Україні далекобійну артилерію
    Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього потрібна ефективна зброя
    фото з відкритих джерел

    «Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти»

    Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього потрібна ефективна зброя. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

    «Якщо Захід справді хоче перемоги України, може, час уже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз», – написав Подоляк.

    Раніше повідомлялося, що російські війська застосовують проти українців важкі вогнеметні системи «Солнцепек». Тоді Банкова дорікнула партнерам, що вони бояться ескалації.

    Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

    Російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Банкова закликає Захід надати Україні далекобійну артилерію