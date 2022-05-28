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  4. У столиці продають миколаївську полуницю, скільки вартує ягода (фото)
рус
    Новини

    У столиці продають миколаївську полуницю, скільки вартує ягода (фото)

    Полуниця з Миколаєва вартує 150 гривень - У столиці продають миколаївську полуницю, скільки вартує ягода (фото)
    Полуниця з Миколаєва вартує 150 гривень
    фото: glavcom.ua

    Полуниці є багато, ціни за кілограм різняться

    У Києві активно продають полуницю. Ягоди багато, що ж до цін, то різниця між вартістю за кілограм може бути досить суттєвою, повідомляє «Главком».

    Так, полуниця з Миколаєва вартує 150 гривень. Аби не шкода було віддавати таку суму, на ціннику написано «Бомба!!!».

    У Києві можна знайти полуницю за 100 гривень. Фото: glavcom.ua

    У Києві можна знайти полуницю за 100 гривень. Фото: glavcom.ua

    Придбати ягоди можна і дешевше – полуниця по 100 гривень за кілограм. Продавці запевняють, що вона теж «суперсмачна».

    Нагадаємо, у мережі супермаркетів «АТБ-маркет» з'явилися оголошення, які повідомляють покупцям про введення обмежень на продаж солі та цукру: одна людина може купити не більше двох пачок солі та 5 кг цукру.

    Раніше державне підприємство, яке є одним із найбільших у Європі по видобутку солі, «Артемсіль» зупинило свою роботу ще в квітні у зв’язку з наближенням боїв. Продовжувати працювати було небезпечно, адже лінія фронту зовсім близько. Через це в Україні з’явився дефіцит солі.

    Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснив ситуацію щодо обстрілів підприємства «Артемсіль» та Донецької області та спростував найпоширеніші фейки.

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    Теги: росія окупанти війна ціни Україна окупація ягода #stoprussia
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    У столиці продають миколаївську полуницю, скільки вартує ягода (фото)