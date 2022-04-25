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    Думки вголос

    Україна завжди була частиною європейської сім'ї

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

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    Зараз весь цивілізований світ підтримує Україну - Україна завжди була частиною європейської сім'ї
    Зараз весь цивілізований світ підтримує Україну
    фото з відкритих джерел

    Українці пробуджують у європейських народів найкраще

    Україна повертається додому. До Європи і західної цивілізації. Після століть московської окупації, геноциду та маргіналізованого існування ми повертаємось до свого природного стану.

    І повертається Україна не як бідний далекий родич, а як народ-лицар, народ-шляхтич.

    Україна не лише зупиняє московську орду, українці пробуджують у європейських народів найкраще, що в них є. Українці надихають весь світ.

    Великі європейські нації, великі культури піднімаються і приходять у рух. І це зробили українці.

    Не випадково ми почали описувати війну в категоріях літературного світу Толкієна. Це сталося інтуїтивно. Толкієн написав один з ключових текстів західної цивілізації останнього століття, який став загальновідомим елементом поп-культури. Але водночас несе в собі глибокі європейські архетипи.

    Наслідком війни стане не просто остаточне повернення українців додому і переродження самої Європи, а й відродження проекту Великого князівства Литовського та Руського і Речі Посполитої як альянсу Балто-Чорноморських народів та нового центру військової та моральної сили.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Європа українці Україна окупація #stoprussia
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    Україна завжди була частиною європейської сім'ї