Україна завжди була частиною європейської сім'ї

Українці пробуджують у європейських народів найкраще

Україна повертається додому. До Європи і західної цивілізації. Після століть московської окупації, геноциду та маргіналізованого існування ми повертаємось до свого природного стану.

І повертається Україна не як бідний далекий родич, а як народ-лицар, народ-шляхтич.

Україна не лише зупиняє московську орду, українці пробуджують у європейських народів найкраще, що в них є. Українці надихають весь світ.

Великі європейські нації, великі культури піднімаються і приходять у рух. І це зробили українці.

Не випадково ми почали описувати війну в категоріях літературного світу Толкієна. Це сталося інтуїтивно. Толкієн написав один з ключових текстів західної цивілізації останнього століття, який став загальновідомим елементом поп-культури. Але водночас несе в собі глибокі європейські архетипи.

Наслідком війни стане не просто остаточне повернення українців додому і переродження самої Європи, а й відродження проекту Великого князівства Литовського та Руського і Речі Посполитої як альянсу Балто-Чорноморських народів та нового центру військової та моральної сили.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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