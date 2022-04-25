Україна завжди була частиною європейської сім'ї
Українці пробуджують у європейських народів найкраще
Україна повертається додому. До Європи і західної цивілізації. Після століть московської окупації, геноциду та маргіналізованого існування ми повертаємось до свого природного стану.
І повертається Україна не як бідний далекий родич, а як народ-лицар, народ-шляхтич.
Україна не лише зупиняє московську орду, українці пробуджують у європейських народів найкраще, що в них є. Українці надихають весь світ.
Великі європейські нації, великі культури піднімаються і приходять у рух. І це зробили українці.
Не випадково ми почали описувати війну в категоріях літературного світу Толкієна. Це сталося інтуїтивно. Толкієн написав один з ключових текстів західної цивілізації останнього століття, який став загальновідомим елементом поп-культури. Але водночас несе в собі глибокі європейські архетипи.
Наслідком війни стане не просто остаточне повернення українців додому і переродження самої Європи, а й відродження проекту Великого князівства Литовського та Руського і Речі Посполитої як альянсу Балто-Чорноморських народів та нового центру військової та моральної сили.
Джерело: блог Андрія Іллєнка