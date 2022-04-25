ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок

У полон потрапив військовий із РФ, якого дружина просила гвалтувати українських жінок, але не забувати про презервативи

Роман Биковський після лікування у шпиталі в Криму знову пішов вбивати українців, але потрапив у полон

У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов у своєму Telegram-каналі.

«Солдата армії РФ з Криму, котрому телефонувала дружина й обговорювала, що, ґвалтуючи українок, потрібно захищатися, взяли у полон», – написав Пономарьов.

За його словами, Биковський потрапив у полон поблизу міста Ізюм на Харківщині.

Раніше його дружина підтвердила журналістам, що Биковський перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

Полонений росіянин проходив у 2016 році строкову службу. Служив у Оперативній дивізії особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка в Росії вважається елітною.

Після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Орієнтовно – з 2018-го року. В Криму жінка, яка на перехопленому СБУ записі розмови радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми.

Пізніше Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.



