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    ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок

    У полон потрапив військовий із РФ, якого дружина просила гвалтувати українських жінок, але не забувати про презервативи&nbsp; - ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок
    У полон потрапив військовий із РФ, якого дружина просила гвалтувати українських жінок, але не забувати про презервативи 
    фото: Радіо Свобода

    Роман Биковський після лікування у шпиталі в Криму знову пішов вбивати українців, але потрапив у полон

    У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов у своєму Telegram-каналі.

    «Солдата армії РФ з Криму, котрому телефонувала дружина й обговорювала, що, ґвалтуючи українок, потрібно захищатися, взяли у полон», – написав Пономарьов.

    За його словами, Биковський потрапив у полон поблизу міста Ізюм на Харківщині.

    Раніше його дружина підтвердила журналістам, що Биковський перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

    Полонений росіянин проходив у 2016 році строкову службу. Служив у Оперативній дивізії особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка в Росії вважається елітною.

    Після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Орієнтовно – з 2018-го року. В Криму жінка, яка на перехопленому СБУ записі розмови радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми.

    Пізніше Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область.

    Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

    Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.


    Теги: росія окупанти війна полон Україна
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    ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок