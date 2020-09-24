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    Думки вголос

    Як московські комуністи у 1941 році знищили центр Києва

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Як московські комуністи у 1941 році знищили центр Києва

    Нацисти теж злочинці, але Київ разом з тисячами киян підірвали більшовики

    Про це сьогодні не скаже ні президент, ні міський голова Києва. Бо не знають і не хочуть знати.

    А ми згадаємо.

    24 вересня 1941 року за вказівкою з Москви розпочалося найбільше в новітній історії руйнування Києва.

    Вибухами і пожежами знищено 324 будинки. Центр міста перетворений на палаючу руїну. Зруйновано десятки унікальних історичних пам'яток. Кількість загиблих киян вираховується тисячами. Десятки тисяч опинились без даху на головою і були приречені.

    Це пекло в Києві влаштували московські комуністи, хоч після війни вони розповідали, що це зробили німці.

    Нацисти теж злочинці, але Київ разом з тисячами киян підірвали більшовики.

    Пам'ятаймо.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Київ Друга світова війна СРСР
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