Як московські комуністи у 1941 році знищили центр Києва
Нацисти теж злочинці, але Київ разом з тисячами киян підірвали більшовики
Про це сьогодні не скаже ні президент, ні міський голова Києва. Бо не знають і не хочуть знати.
А ми згадаємо.
24 вересня 1941 року за вказівкою з Москви розпочалося найбільше в новітній історії руйнування Києва.
Вибухами і пожежами знищено 324 будинки. Центр міста перетворений на палаючу руїну. Зруйновано десятки унікальних історичних пам'яток. Кількість загиблих киян вираховується тисячами. Десятки тисяч опинились без даху на головою і були приречені.
Це пекло в Києві влаштували московські комуністи, хоч після війни вони розповідали, що це зробили німці.
Нацисти теж злочинці, але Київ разом з тисячами киян підірвали більшовики.
Пам'ятаймо.
Джерело: блог Андрія Іллєнка