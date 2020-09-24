Як московські комуністи у 1941 році знищили центр Києва

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацисти теж злочинці, але Київ разом з тисячами киян підірвали більшовики

Про це сьогодні не скаже ні президент, ні міський голова Києва. Бо не знають і не хочуть знати.

А ми згадаємо.

24 вересня 1941 року за вказівкою з Москви розпочалося найбільше в новітній історії руйнування Києва.

Вибухами і пожежами знищено 324 будинки. Центр міста перетворений на палаючу руїну. Зруйновано десятки унікальних історичних пам'яток. Кількість загиблих киян вираховується тисячами. Десятки тисяч опинились без даху на головою і були приречені.

Це пекло в Києві влаштували московські комуністи, хоч після війни вони розповідали, що це зробили німці.

Нацисти теж злочинці, але Київ разом з тисячами киян підірвали більшовики.

Пам'ятаймо.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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