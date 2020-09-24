Розпочалась підготовка до демонтажу будинку на Позняках, де стався вибух



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Фахівці оглянули аварійний під’їзд за допомогою колінчастого підйомника Фото: КМДА

Спочатку будинок буде укріплений, щоб мешканці змогли забрати своє майно

Розпочались підготовчі роботи до процесу укріплення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві, де 21 червня стався вибух. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації.

Представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій разом із рятувальниками аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» та столичного управління ДСНС оглянули аварійний шостий під’їзд за допомогою колінчастого підйомника.

За тиждень будівлю мають очистити від залишків сміття, після чого розпочнеться процес укріплення. Всередину утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей.

В Управлінні з питань цивільного захисту пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, мешканці зможуть потрапити до будівлі аби винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Київська влада виділить з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

У серпні прес-служба КМДА з посиланням на начальника Управління з питань цивільного захисту Романа Ткачука повідомила, що керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.

Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.