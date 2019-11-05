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    Технології

    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)

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    Рекорд був встановлений на гоночній трасі, розташованій на військовому аеродромі Елвінгтон в англійському графстві Йоркшир - Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Рекорд був встановлений на гоночній трасі, розташованій на військовому аеродромі Елвінгтон в англійському графстві Йоркшир

    Електромобіль Robocar проїхав зі швидкістю 284,49 км/год, що було зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса

    Автономний електромобіль Robocar від компанії Roborace встановив світовий рекорд швидкості, що був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.

    Про це йдеться на сайті премії.

    Зазначається, що рекорд був встановлений на гоночній трасі, розташованій на військовому аеродромі Елвінгтон в англійському графстві Йоркшир.

    За результатами заїзду в одному напрямку середня швидкість була зафіксована на позначці в 280,37 км/год, а в іншому - 284,49 км/год. Середня швидкість заїзду в 282,42 км/год офіційно підтверджена Асоціацією часу Великобританії (UKTA).

    Перший прототип безпілотного гоночного боліда Robocar був розроблений в 2017 році, з того часу інженери компанії зробили кілька версій електромобіля. У тому числі є версія Robocar з місцем для водія.

    Дизайном безпілотного електромобіля Robocar займався німецький художник-футурист Даніель Саймон. Раніше він вже займався подібною роботою, але це були розробки для фантастичних блокбастерів – транспортні засоби для фільмів «Tron: Legacy» та «Captain America: The First Avenger».

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    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)
    Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)

    Бортовий комп'ютер електромобіля Robocar заснований на спеціальній розробці NVIDIA для безпілотних автомобілів – NVIDIA Drive PX2. Технологія дозволяє захоплювати і обробляти дані, що йдуть від безлічі спеціальних датчиків на борту електромобіля, включаючи кілька відеокамер, лідар та GPS.

    Кузов електромобіля Robocar виконаний з карбонових елементів. Кожне з чотирьох коліс працює від окремого електродвигуна, сумарна потужність яких становить 720 к.с. На борту електромобіля встановлена акумуляторна батарея потужністю 58 кВт* од.

    Як повідомлялося, британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км.

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