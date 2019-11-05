Електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО)



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Рекорд був встановлений на гоночній трасі, розташованій на військовому аеродромі Елвінгтон в англійському графстві Йоркшир

Електромобіль Robocar проїхав зі швидкістю 284,49 км/год, що було зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса

Автономний електромобіль Robocar від компанії Roborace встановив світовий рекорд швидкості, що був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на сайті премії.

Зазначається, що рекорд був встановлений на гоночній трасі, розташованій на військовому аеродромі Елвінгтон в англійському графстві Йоркшир.

За результатами заїзду в одному напрямку середня швидкість була зафіксована на позначці в 280,37 км/год, а в іншому - 284,49 км/год. Середня швидкість заїзду в 282,42 км/год офіційно підтверджена Асоціацією часу Великобританії (UKTA).

Перший прототип безпілотного гоночного боліда Robocar був розроблений в 2017 році, з того часу інженери компанії зробили кілька версій електромобіля. У тому числі є версія Robocar з місцем для водія.

Дизайном безпілотного електромобіля Robocar займався німецький художник-футурист Даніель Саймон. Раніше він вже займався подібною роботою, але це були розробки для фантастичних блокбастерів – транспортні засоби для фільмів «Tron: Legacy» та «Captain America: The First Avenger».

Бортовий комп'ютер електромобіля Robocar заснований на спеціальній розробці NVIDIA для безпілотних автомобілів – NVIDIA Drive PX2. Технологія дозволяє захоплювати і обробляти дані, що йдуть від безлічі спеціальних датчиків на борту електромобіля, включаючи кілька відеокамер, лідар та GPS.

Кузов електромобіля Robocar виконаний з карбонових елементів. Кожне з чотирьох коліс працює від окремого електродвигуна, сумарна потужність яких становить 720 к.с. На борту електромобіля встановлена акумуляторна батарея потужністю 58 кВт* од.

Як повідомлялося, британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км.

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