Партії витратили на виборчу кампанію в Раду вже понад півмільярда гривень



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Сума згодом виросте, адже звіти кількох партій ще не оприлюднені.

Повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів

Політичні партії станом на 10 липня зібрали на виборчу кампанію під час позачергових виборів у Верховну Раду більш 568 млн гривень, а витратили - 506 млн.

Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на оприлюднені Центральною виборчою комісією проміжні фінансові звіти партій.

При цьому наголошується, що сума згодом виросте, адже звіти кількох партій ще не оприлюднені.

Згідно з оприлюдненими звітами, найбільше коштів на рахунок виборчого фонду зібрала «Радикальна партія Олега Ляшка» - 98,2 млн гривень. «Слуга народу» - 97,5 млн, «Голос» - 78 млн, «Українська стратегія Гройсмана» - 72,2 млн, Опозиційний блок - 69 млн, «Європейська Солідарність» - 47,3 млн, «Батьківщина» - 35,4 млн.

«Виборчі фонди наповнювалися за рахунок коштів партії. Тобто, у звітах зазначено, що на рахунок виборчого фонду кошти надходили з поточного рахунку партії. Це означає, що реальне походження коштів на виборчу кампанію ми дізнаємося частково в серпні (коли партії подадуть в НАЗК звіти за другий квартал 2019 року) і в листопаді (коли партії подадуть звіти за третій квартал, які будуть включати внески за липень)», - повідомили в «Чесно».

Зазначається, що партія «Слуга народу» вже витратила на виборчу кампанію 96,9 млн гривень, «Радикальна партія Олега Ляшка» - 73 млн, «Голос» - 71,6 млн, «Українська стратегія Гройсмана» - 61,2 млн, Опозиційний блок - 55 млн, «Європейська Солідарність» - 47,2 млн, «Батьківщина» - 35 млн.

Додамо, що повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів.

Нагадаємо, раніше Facebook показав витрати партій на рекламу в соцмережах.

До слова, на передвиборчу кампанію партія «Сила і честь» Ігоря Смешка планує витратити не більше $1 млн. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі».