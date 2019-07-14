Помпео закликав світову спільному покарати режим Мадуро за масові вбивства



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Від імені США Помпео закликав усі країни об'єднатися проти режиму Мадуро

Держсекретар США Майкл Помпео звернув увагу на доповідь ООН про причетність режиму Мадуро до загибелі майже семи тисяч людей у Венесуелі та закликав міжнародну спільноту притягти винних до відповідальності.

Про це Помпео написав у Twitter.

«Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про відповідальність спецслужб режиму Мадуро за загибель щонайменше 6800 людей за останні 18 місяців. Це має припинитися», - наголосив очільник американської дипломатії.

Від імені США він закликав усі країни об'єднатися проти режиму Мадуро.

«Винні мусять бути притягнуті до відповідальності», - додав голова Держдепу.

Напередодні радник президента США Джон Болтон звинуватив режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели.

Нагадаємо, на початку липня в ООН повідомили, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько семи тисяч людей.

Як відомо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.