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    Думки вголос

    Російськомовному Зеленському потрібно було протиставити галичанина Дзідзьо

    • Юрій Андрухович

      Український поет

    • Розсилка
    Російськомовному Зеленському потрібно було протиставити галичанина Дзідзьо

    Інфантилів неможливо переконати - ні ділами, ні словами, ні ідеями, ні поєднанням усіх трьох чинників

    Десь із два десятиріччя тому, проживши неповний стипендійний рік далеко поза Україною й повернувшися на рідний терен, я написав вірш під назвою «BACK IN USSR». Він починався словами «Не було мене так довго, що зовсім нічого й не змінилося.»  Трохи далі, серед ознак нашої стійкої незмінності, згадувався «той самий сморід на сходах». Наступним же йшов  «той самий кавеен на всіх каналах, крім Першого».

    Це було, повторюся, два десятиріччя тому, й чимало всякого з нами за той час понавідбувалося. На якісь миті - особливо двох Майданів - могло навіть здатися, що як смороду на сходах, так і кавеену на всіх каналах відчутно меншає. Іншими словами - що ми дорослішаємо й починаємо давати сякий-такий лад своєму існуванню.

    Дуже схоже, що нині кавеен в Україну тріумфально й на повну свою потужність повертається. 31 березня український виборець покавеенив так, що сміятися будемо довго. І, на жаль, нудно.

    Перемога Зеленського в першому турі шоком, звісно, не стала. Соціологічні заміри вже віддавна показували її неминучість. Але шоком став катастрофічний для чинного президента розрив. Очікуване відставання на 6-8 відсотків залишилося для нього недосяжною мрією. Насправді воно сягає ледь не 15-ти відсотків. Тобто Зеленський перевершує його майже удвічі. Банальна арифметика (передусім через якісь умовні додавання умовних «електоратів») підказує, що такі широченні прірви вже не долаються. В оцінках різного штибу коментаторів та оглядачів замиготіло словосполучення «тільки диво». Тільки воно, мовляв, ще здатне змінити остаточний результат боротьби. Але й боротьби, здається, не буде: Зеленського, схоже на те, просто десь переховають до 21-го, аж електоральні плоди самі впадуть до ніг. Йому, як і колись Януковичу, лишається дочекатися. Перспектива п'ятирічної фази з кавееном на всіх каналах (тепер уже включно з Першим) виглядає невідворотною.

    Я не хочу тут аналізувати, чому відсоток підтримки президента виявився аж таким низьким - причин десятки, і так само десятки, коли не сотні публікацій криком кричали про них упродовж останніх років. Із чого, здається, не робилося жодних висновків, бо всі ті сигнали занепокоєння, розчарування і врешті роздратування чомусь усерйоз «там, нагорі» не сприймалися.

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    Але спробуймо ще раз застановитися над аж таким високим відсотком Зеленського. Звідки він? Усенародна і з радянських діда-прадіда вспадкована любов до кварталів, серіалів та кавеенів - є така проблема, відомо. Проте чи було б її достатньо для досягнення феєричних 30-ти з гаком відсотків? Чи могла влада вчинити - заздалегідь, ще перед виборами й початком кампанії, - так, щоб цих відсотків у Зеленського виявилося відчутно менше?

    На мій погляд, могла і мусила. Проте для цього їй варто було усвідомити одну більше ніж очевидну річ: на цих виборах, крім Росії, Тимошенко і всяких Коломойських, їй протистоятимуть інфантилізм та спричинена ним фрустрація. Це не якась унікально українська біда. Це, на жаль, той стан, ув який все глибше занурюється людство і, що гірше, - його, людства, найдемократичніші суспільства. Це можна пов'язувати з ґаджето-мережевим способом існування мас або вважати зворотним боком їх-таки, мас, гіпертрофованого споживацтва, можна й напряму корелювати зі зменшенням прочитаних книжок чи загальним падінням рівня самостійного мислення - все це буде значною мірою пояснювати, чому в сучасному світі люди часто голосують, як божевільні. Гаразд, перепрошую за міцне слово - голосують, як діти. І це навіть у зрілих, давно сформованих демократіях із високою політичною культурою - британці, французи, американці, італійці, а невдовзі й німці хай стануть тому прикладом.

    То що вже казати про Україну з її такою суперечливою сутністю й такою недосформованою громадянською свідомістю?

    Інфантилів неможливо переконати - ні ділами, ні словами, ні ідеями, ні поєднанням усіх трьох чинників. Їх можна хіба що якось нейтралізувати технологічно.

    Влада мусила це відчувати і враховувати. А відтак зробити бодай два суто технологічні кроки, які суттєво обмежили б електоральну здобич кандидата всіх інфантилів - наприклад, Зеленського.

    По-перше, у виборчому бюлетені обов'язково мав бути пункт «Проти всіх». Те, що від цього втратили б і деякі інші кандидати, з чинним президентом включно, цілком можливо. Але саме втрати Зеленського були б суттєвими. Противсіхство, яке фактично проголосувало за нього, потекло б іншим каналом. Тобто відриву між ним і Порошенком аж у 15 відсотків точно не було б, він був би суттєво менший.

    По-друге, одному комедіантовіслід було протиставити ще одного. Не серйозного й пасіонарного Славка Вакарчука за вуха тягнути в політику, а виставити когось такого ж - шоб поржать. Російськомовному Зеленському протиставити якого-небудь галичанина -  DZIDZIO, наприклад. І хай би ті, що голосують по приколу, позмагалися між собою. Хай би ці вибори стали їхньою внутрішньо-приколістською проблемою, а не, як тепер сталося, нашою загальнонаціональною.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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