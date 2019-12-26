Жертва-колонія чи активний співучасник? Якою була справжня роль України в СРСР

Рух вперед починається з визнання реальності

Сорок лет назад советские войска вошли в Афганистан.

Шизофрения, царящая в нашем мифологическом пространстве, хорошо видна на теме Афганистана и его ветеранов.

С одной стороны, в патриотической части спектра мнений распространено представление, согласно которому, война в Украине = войне в Афганистане, и «кровавый совок» убил миллион афганцев, как Россия сегодня убивает украинцев.

С другой стороны, «...ми шануємо воїнів - інтернаціоналістів», льготы, квартиры, память.

С третьей стороны, украинские солдаты убивали и убивают в Ираке, Африке, опять в Афганистане, и тоже провозглашены кем-то из местных «...оккупантами».

С четвёртой стороны, которая снова первая, «...нещасні українські хлопці гинули невідомо за що, у далеких горах, по наказу з Москви».

А есть ещё десятки тысяч украинцев, отслуживших в группах войск в Европе и по миру. Тоже оккупанты, между прочим.

Мое мнение на этот счёт простое:

пока мы не признаем, что в Российской империи и в СССР, мы были не «жертвой-колонией», а, мягко говоря, активными соучастниками (временами - главными строителями), наш поезд никуда всерьёз не поедет.

Движение вперёд начинается с признания реальности.

Проклятая империя, которую придумал украинец, гнала несчастных украинских солдатиков плетками советских офицеров (каждый второй из которых был украинцем) убивать афганцев, один из которых теперь один из директоров «Укроборонпрома».

Независимость начинается со способности выдавать независимые политические оценки.

И занимать независимую политическую позицию.

Джохар Дудаев - «афганец».