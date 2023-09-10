Головна Думки вголос Олексій Арестович
search button user button menu button
Олексій Арестович Військовий експерт

Ворог боїться українських танкістів, як останнього вироку в житті

glavcom.ua
Українські танкісти здійснили численні військові подвиги у цій війні

Танкісти – найголовніший козир у брудній, кривавій бійні на полі бою

У 1991 році перед початком «Бурі в пустелі» командувач Міжнародних коаліційних сил генерал Норман Шварцкопф вибирав засоби та послідовність розгрому угруповання противника (іракської армії в Кувейті).

Багато хто з офіцерів штабу та вищого командування схиляв його до війни «...спецназом та авіацією».

Пізніше генерал згадував, якою гострою була полеміка і як непросто далося йому рішення, яке він прийняв: зробити ставку на класичні загальновійськові з'єднання в основі яких – піхота та танки.

Він виграв кампанію, що, зокрема, стало додатковим аргументом у плануванні другої іракської кампанії – 2003 року, коли коаліційні сили перейшли у наступ, без попередньої авіаційної підготовки – раптово.

Часи йдуть, технології розвиваються, але незважаючи на розумні комп'ютери та БПЛА, основну (чорну) роботу ближнього бою на війні роблять піхота та танкісти.

Скільки разів пророкували «... відхід танків з поля бою».

Мовляв, за керованої зброї цим величезним машинам не місце на війні.

Але щоразу всі теоретики знову і знову переконуються, що поки що піхота і танки не винесуть ворога власними тілами і не займуть територію – про виграш у війні говорити не варто.

Життя танкіста важке. Смерть танкіста страшна.

Але, ці, чорні від навантаження хлопці – найголовніший козир у брудній, кривавій бійці віч-на-віч на полі бою.

Українські танкісти здійснили численні військові подвиги у цій війні.

Вони втратили багато своїх, але змусили ворога боятися українських танків, як останнього вироку в житті.

Сьогодні наші танкісти мають професійне свято.

– Удачі вам, танкісти.

Без вас – ніяк.

З вами – перемога!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові технології танки перемога наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські хакери розіслали росіянам «вітання» до Дня танкіста в РФ
Військові хакери «привітали» росіян із Днем танкіста (фото)
Сьогодні, 11:49
Відтепер щорічно 14 вересня в Україні відзначатиметься День танкових військ
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
Сьогодні, 09:42
Минулої доби ЗСУ знищили десяток ворожих танків
Майже пів тисячі окупантів і десяток танків: втрати ворога за добу
Сьогодні, 08:41

Олексій Арестович

Ворог боїться українських танкістів, як останнього вироку в житті
Ворог боїться українських танкістів, як останнього вироку в житті
Наступ України. Що може обвалити оборону ворога
Наступ України. Що може обвалити оборону ворога
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
Путін розпочав війну, бо світом керують люди, які нездатні приймати важливі рішення
Путін розпочав війну, бо світом керують люди, які нездатні приймати важливі рішення
Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності
Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності
Коли ЗСУ проламають оборону Росії
Коли ЗСУ проламають оборону Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
18K
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
15K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени
13K
У Києві лунають вибухи
11K
В Україні лунав сигнал повітряної тривоги
9564
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту