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Олексій Арестович Військовий експерт

США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть

glavcom.ua
Путін готується до чергової хвилі мобілізації?

Нам пояснюють, що США продовжать підтримувати і посилювати Україну 

Байден попросив у Конгресу $22 млрд для України, з яких 13,1 – на військову допомогу, та 8,5 – на фінансову.

Чутки про «…Америка кинула Україну» знову виявилися сильно перебільшеними.

А вони з'явилися не просто так. З'явилися вони на тлі підготовки Кремля до чергової хвилі мобілізації.

Путіну, дурню, пояснюють, що чергова спроба «війни до переможного кінця», новий вхід у зимову кампанію нічого не дасть.

Нам пояснюють, що нас підтримуватимуть і посилюватимуть у міру потреби.

Все питання в тому – хто визначає, що є «необхідністю» у цій конкретній ситуації?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США росія війна путін

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Олексій Арестович

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