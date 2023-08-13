США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
Нам пояснюють, що США продовжать підтримувати і посилювати Україну
Байден попросив у Конгресу $22 млрд для України, з яких 13,1 – на військову допомогу, та 8,5 – на фінансову.
Чутки про «…Америка кинула Україну» знову виявилися сильно перебільшеними.
А вони з'явилися не просто так. З'явилися вони на тлі підготовки Кремля до чергової хвилі мобілізації.
Путіну, дурню, пояснюють, що чергова спроба «війни до переможного кінця», новий вхід у зимову кампанію нічого не дасть.
Нам пояснюють, що нас підтримуватимуть і посилюватимуть у міру потреби.
Все питання в тому – хто визначає, що є «необхідністю» у цій конкретній ситуації?
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