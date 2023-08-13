США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть

Нам пояснюють, що США продовжать підтримувати і посилювати Україну

Байден попросив у Конгресу $22 млрд для України, з яких 13,1 – на військову допомогу, та 8,5 – на фінансову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чутки про «…Америка кинула Україну» знову виявилися сильно перебільшеними.

А вони з'явилися не просто так. З'явилися вони на тлі підготовки Кремля до чергової хвилі мобілізації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путіну, дурню, пояснюють, що чергова спроба «війни до переможного кінця», новий вхід у зимову кампанію нічого не дасть.

Нам пояснюють, що нас підтримуватимуть і посилюватимуть у міру потреби.

Все питання в тому – хто визначає, що є «необхідністю» у цій конкретній ситуації?