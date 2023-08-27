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Олексій Арестович Військовий експерт

Наступ України. Що може обвалити оборону ворога

glavcom.ua
Сили оборони продавлюють ворога на півдні, перебуваючи вже на відстані можливості застосування польової артилерії по одному з ключових логістичних вузлів – Токмаку.

Висновки щодо контрнаступу робити поки що зарано

Повідомлення в західній пресі про оцінку нашого контрнаступу та поради щодо його проведення є відображенням сильних та слабких сторін Заходу.

Сильна полягає в тому, що він здатний критикувати сам себе та будь-яке явище, з яким стикається. Очікування, створені у медіа щодо українського контрнаступу, перестали відповідати реальності на фронті.

Оскільки від медіа завжди хочуть гарячих новин та заголовків, а очікуваних результатів довго немає, то наративи почали зміщуватися у бік оцінок та міркувань щодо успішності контрнаступу.

Слабкою стороною демократій є те, що рішення політиків залежать від настрою громадян, які формуються, зокрема з медіа.

Звідси ми бачимо оцінки та пропозиції щодо коригування наших військових та політичних планів від західних експертних спільнот та окремих політиків. Але висновки щодо контрнаступу робити поки що зарано. Зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно.

Сили оборони продавлюють супротивника на півдні, перебуваючи вже на відстані можливості застосування польової артилерії по одному з ключових логістичних вузлів – Токмаку.

Сили оборони України перемелюють супротивника на півдні, виносячи в нього значну кількість техніки та артилерійських систем, запаси яких дуже обмежені.

У найближчі місяці накопичення втрат противника призведе до обвалення їхньої оборони і операція на півдні піде набагато динамічніше.

Сили оборони виконують два завдання на півдні: звільняють нашу територію та знищують армію супротивника, позбавляючи його сил, а головне – техніки, щоб уникнути можливості чергового російського наступу.

На відміну від громадянських людей (зокрема і журналістів) військові це розуміють як українські, так і західні.

На що зокрема вказує генерал Марк Міллі.

Після звільнення півдня ми майже вийдемо на кордони, контрольовані до повномасштабного вторгнення, що буде явним програшем Росії в цій військовій кампанії.

Виявиться, що втративши сотні тисяч солдатів, тисячі одиниць техніки, сотні літаків та гелікоптерів, кораблі та мільйони боєприпасів, Кремль так нічого і не досяг в Україні.

Джерело
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Теги: війна контрнаступ росія ЗМІ

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Олексій Арестович

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