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Олексій Арестович Військовий експерт

Путін розпочав війну, бо світом керують люди, які нездатні приймати важливі рішення

glavcom.ua
Путін розуміє лише силу

Рішучість зупинити Путіна є лише у військово-політичного керівництва України

«Мир», «закінчення війни», «припинення кровопролиття», «перемога України та перемога колективного Заходу» – поняття, що швидко реалізуються, ціна яким – рішення.

Замість десятків тисяч життів українців – однозначне рішення західних лідерів зупинити Путіна.

Не страшного, сильного, непереможного, а боягузливого, слабкого і такого, що добре розуміє силу.

У лідерів колективного Заходу є для цього всі сили та засоби, у них немає плану та рішучості.

Рішучість зупинити Путіна та встановити справедливий мир у Європі є лише у військово-політичного керівництва України та деяких наших союзників, але для швидкого розгрому путінських військ та швидкої перемоги нам недостатньо озброєння.

Усі чиновники на Заході знають це, але сором'язливо опускають очі, коли чують питання «чому так?» та «коли буде рішення?».

Старий боягузливий маразматик дозволив собі розпочати найбільшу війну в Європі після Другої Світової, дозволяє собі ядерний шантаж, екологічні та техногенні катастрофи, щоденні вбивства ні в чому неповинних людей не через те, що він сильний, а тому, що світом правлять люди нездатні приймати рішення.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна росія

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