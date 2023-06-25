Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності

Гіршого царства, мабуть, не було в людській історії

Всі думали, що у них могутнє Царство Темряви, а там...

З цирком, який стався, ще розбиратися та розбиратися, надто багато неясного.

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Але першим висновком особисто в мене став рівень презирства до РФ, що неймовірно зріс, в цілому, не тільки – до всіх сторін конфлікту, але і в цілому – як соціосистемі.

Вся ця історія як прожектором висвітлила темний підвал російської державності.

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Всі думали, там могутнє Царство Темряви, а там затхле, гниле, смердюче містилеще г..., палиць і зграї щурів.

Нуль пасіонарності, нескінченна деморалізація – всього суспільства, апологія невтручання, банальність зла та повна сірість фігур, жестів та цілей.

Гіршого царства, мабуть, не було в людській історії.

Тепер я скажу, у що я не вірю:

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У страшний «договірняк». У спровоковану перевірку лояльності до режиму Путіна. У розраховану на багато ходів війну веж Кремля. У «...нову загрозу з Білорусі» та інші спроби виправдати своє незнання та фрустрацію, в які кинулися багато, навіть дуже розумні люди.

А вірю в загальну істерику на Росії всіх учасників забігу та їхнє вміння рідко об... в будь-якому їхньому починанні, яке вони так старанно демонструють уже 17-й місяць.