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Олексій Арестович Військовий експерт

Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності

glavcom.ua
Гіршого царства, мабуть, не було в людській історії

Всі думали, що у них могутнє Царство Темряви, а там...

З цирком, який стався, ще розбиратися та розбиратися, надто багато неясного.

Але першим висновком особисто в мене став рівень презирства до РФ, що неймовірно зріс, в цілому, не тільки – до всіх сторін конфлікту, але і в цілому – як соціосистемі.

Вся ця історія як прожектором висвітлила темний підвал російської державності.

Всі думали, там могутнє Царство Темряви, а там затхле, гниле, смердюче містилеще г..., палиць і зграї щурів.

Нуль пасіонарності, нескінченна деморалізація – всього суспільства, апологія невтручання, банальність зла та повна сірість фігур, жестів та цілей.

Гіршого царства, мабуть, не було в людській історії.

Тепер я скажу, у що я не вірю:

  1. У страшний «договірняк».
  2. У спровоковану перевірку лояльності до режиму Путіна.
  3. У розраховану на багато ходів війну веж Кремля.
  4. У «...нову загрозу з Білорусі» та інші спроби виправдати своє незнання та фрустрацію, в які кинулися багато, навіть дуже розумні люди.

А вірю в загальну істерику на Росії всіх учасників забігу та їхнє вміння рідко об... в будь-якому їхньому починанні, яке вони так старанно демонструють уже 17-й місяць.

Джерело
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Теги: росія війна путін Євген Пригожин

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Олексій Арестович

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