Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності
Всі думали, що у них могутнє Царство Темряви, а там...
З цирком, який стався, ще розбиратися та розбиратися, надто багато неясного.
Але першим висновком особисто в мене став рівень презирства до РФ, що неймовірно зріс, в цілому, не тільки – до всіх сторін конфлікту, але і в цілому – як соціосистемі.
Вся ця історія як прожектором висвітлила темний підвал російської державності.
Всі думали, там могутнє Царство Темряви, а там затхле, гниле, смердюче містилеще г..., палиць і зграї щурів.
Нуль пасіонарності, нескінченна деморалізація – всього суспільства, апологія невтручання, банальність зла та повна сірість фігур, жестів та цілей.
Гіршого царства, мабуть, не було в людській історії.
Тепер я скажу, у що я не вірю:
- У страшний «договірняк».
- У спровоковану перевірку лояльності до режиму Путіна.
- У розраховану на багато ходів війну веж Кремля.
- У «...нову загрозу з Білорусі» та інші спроби виправдати своє незнання та фрустрацію, в які кинулися багато, навіть дуже розумні люди.
А вірю в загальну істерику на Росії всіх учасників забігу та їхнє вміння рідко об... в будь-якому їхньому починанні, яке вони так старанно демонструють уже 17-й місяць.
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