Росія програє війну у стратегічному і військовому сенсі

Якби хтось два роки тому сказав, що ми зноситимемо будівлю штабу Чорноморського флоту, щоб ви йому відповіли?

Росіяни, розпочавши цю війну, сподівалися на легкий похід, але...

Небо над Кримом зламано.

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Удар по запасному командному пункту ЧФ, по аеродрому в Саках, по Штабу флоту – докази того, що наші можливості вийшли на новий рівень.

Якби хтось два роки тому сказав, що ми зноситимемо будівлю штабу ЧФ, щоб ви йому відповіли?

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Росіяни, розпочавши цю війну, сподівалися на легкий похід.

Сьогодні їх можливості не збільшуються (тануть), а їх противників (наші) системно зростають.

Швидке зростання таких можливостей неможливе (позначилися двадцять років «кінця історії»), але десь раз на півроку зміни накопичуються і відбувається стрибок.

Куди і як ми завдаватимемо ударів у лютому?..

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Повільно, але невблаганно РФ програє війну у стратегічному сенсі, а й у прямому військовому.

Наше завдання – забезпечити зростання цих можливостей і суто військовий («всі солдати противника вбиті і всі його речі поламані») розгром російської армії.

Для цього необхідно, щоб питання корупції та неадекватного адміністрування не блокували нам військову та економічну допомогу.

Ось – тема номер один, після військової теми.