Головна Думки вголос Олексій Арестович
search button user button menu button
Олексій Арестович Військовий експерт

Росія програє війну у стратегічному і військовому сенсі

glavcom.ua
Якби хтось два роки тому сказав, що ми зноситимемо будівлю штабу Чорноморського флоту, щоб ви йому відповіли?

Росіяни, розпочавши цю війну, сподівалися на легкий похід, але...

Небо над Кримом зламано.

Удар по запасному командному пункту ЧФ, по аеродрому в Саках, по Штабу флоту – докази того, що наші можливості вийшли на новий рівень.

Якби хтось два роки тому сказав, що ми зноситимемо будівлю штабу ЧФ, щоб ви йому відповіли?

Росіяни, розпочавши цю війну, сподівалися на легкий похід.

Сьогодні їх можливості не збільшуються (тануть), а їх противників (наші) системно зростають.

Швидке зростання таких можливостей неможливе (позначилися двадцять років «кінця історії»), але десь раз на півроку зміни накопичуються і відбувається стрибок.

Куди і як ми завдаватимемо ударів у лютому?..

Повільно, але невблаганно РФ програє війну у стратегічному сенсі, а й у прямому військовому.

Наше завдання – забезпечити зростання цих можливостей і суто військовий («всі солдати противника вбиті і всі його речі поламані») розгром російської армії.

Для цього необхідно, щоб питання корупції та неадекватного адміністрування не блокували нам військову та економічну допомогу.

Ось – тема номер один, після військової теми.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Крим флот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вціліла ікона після прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
Сьогодні, 09:57
Наслідки вибуху у Севастополі
З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму
Сьогодні, 02:36
Уряд розраховує на зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 3,5% у 2024 році
Економіка України зросла вперше з початку повномасштабного вторгнення – Bloomberg
Вчора, 21:41

Олексій Арестович

Росія програє війну у стратегічному і військовому сенсі
Росія програє війну у стратегічному і військовому сенсі
Ворог боїться українських танкістів, як останнього вироку в житті
Ворог боїться українських танкістів, як останнього вироку в житті
Наступ України. Що може обвалити оборону ворога
Наступ України. Що може обвалити оборону ворога
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
Путін розпочав війну, бо світом керують люди, які нездатні приймати важливі рішення
Путін розпочав війну, бо світом керують люди, які нездатні приймати важливі рішення
Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності
Бунт Пригожина показав світу темний підвал російської державності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
56K
Україну сколихнув землетрус
37K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
27K
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
6249
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
5489
МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту