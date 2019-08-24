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    Думки вголос

    Доріг немає, тож трупи доводиться перевозити електричкою. Як сьогодні живе «велика Росія»

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина - Доріг немає, тож трупи доводиться перевозити електричкою. Як сьогодні живе «велика Росія»
    Ілюстраційна світлина

    «Якщо комусь стало погано, ми в буквальному сенсі сидимо і молимося про те, щоб людина не померла до того, як прийде найближча електричка»

    Мовою оригіналу

    Оставшимся без дорог россиянам запретили возить трупы в морг на электричке. Жители поселка Сураново в Кузбассе не могут доехать на машине до административного центра — города Тайга — и вынуждены возить на электричке или автовагоне тела умерших родственников на освидетельствование в морг в 50 километрах.

    Связывающая поселок и город грунтовая трасса летом всегда размыта дождями, а зимой заметена снегом. Сельчане неоднократно просили чиновников положить асфальт, но им всегда отказывали. В населенном пункте живет всего 200 человек, большинство из которых пенсионеры, и строить отдельную дорогу получается невыгодно. До жителей не могут доехать скорая помощь и пожарные, медпункта и аптеки в селе нет. 

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    - Если кому-то стало плохо, мы в буквальном смысле сидим и молимся о том, чтобы человек не умер до того, как придет ближайшая электричка. Это единственный транспорт, который у нас есть, — рассказала местная жительница. 

    Но недавно РЖД запретил перевозить покойников в электричках...

    И тут же вдогон - Медведь утащил покойника в Хабаровском крае. В пригороде Комсомольска-на-Амуре медведь разрыл могилу на кладбище и утащил покойника. Охранник кладбища в районе поселка Старт обнаружил, что одно из захоронений разрушено и вскрыто. На место приехали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Выяснилось, что пропало тело покойника, а возле могилы опознали следы медведя.

    Позднее медведь снова вернулся на кладбище, и ночью животное застрелили.

    Ну не продают медведям билеты на электричку - что ж теперь, сразу стрелять что ли... 

    Притащил обратно закапывать. 

    В России всегда - День Валежника.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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