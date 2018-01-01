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    Думки вголос

    Протести в Тегерані і Москві. Російській опозиції має бути соромно

    Кінець стається раптово
    Ну, як я і кажу - кирдик назріває десятиліттями, але трапляється завжди з якогось абсолютно неполітичного побутового приводу. У Венесуелі скінчився туалетний папір. У Туреччині хотіли вирубати десяток дерев. Іран вибухнув після підвищення цін на хліб удвічі. І ось тепер вже палять портрети президента і аятолли, вимагають відставки керівництва
    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:46
    • Розсилка

    Кінець стається раптово

    Ну, як я і кажу - кирдик назріває десятиліттями, але трапляється завжди з якогось абсолютно неполітичного побутового приводу. У Венесуелі скінчився туалетний папір. У Туреччині хотіли вирубати десяток дерев. Іран вибухнув після підвищення цін на хліб удвічі.

    І ось тепер вже палять портрети президента і аятолли, вимагають відставки керівництва країни і політичних реформ. Люди штурмують муніципальні і державні установи. Жінки відмовляються від носіння хіджабів. Двадцять загиблих. Зіткнення з силовиками. В Ірані. В Ірані, блін!

    Але, власне, я не про це. Мені ось що хочеться дізнатися... Що там, російська опозиція, назвала вже протестуючих «провокаторами, які хочуть крові»? Закликає їх піти в обгороджений узгоджений загін і там махати кульками, скандуючи «ми тут влада»? У Тегеран вилетів вже літак із журналістами і пляшкою віскаря, щоб провести майстер-клас по договірняку вночі в кабінеті мерії?

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    Проводять місцеві активісти розслідування проти злодійства п'ятого заступника лівої п'яти начальника Корпусу вартових ісламської революції і махають з цього приводу качечками, роблять радісно селфі в автозаках? Чи проводять опитування в Фейсбуці, де більшість висловлюється за вулицю, а потім ведуть людей за річку на обгороджений з усіх боків ментами острівець? Чи йдуть в мундепи, щоб, відповідно до теорії малих справ, «підривати владу зсередини»? Малюють плакатики? Пишуть віршики про поета і громадянина? Закликають голосувати за місцеву телеведучу типу проти всіх?

    Блін, російська опозиція зараз повинна просто застрелитися від сорому.

    Іран. Іран, Карл!

    Джерело: Gazeta.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Іран
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