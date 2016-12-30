ОБСЄ не контролює ситуацію на окупованому Донбасі, - МЗС

Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі, зазначив Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не має можливості контролювати ситуацію на окупованій території Донбасу. Про це Клімкін заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у середу в Києві. «Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на



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Місія ОБСЄ на Донбасі

Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі, зазначив Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не має можливості контролювати ситуацію на окупованій території Донбасу.

Про це Клімкін заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у середу в Києві.

«Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі. Ми всі це бачимо не лише з обстрілів, а і з того, що ОБСЄ не може реально контролювати, що відбувається на окупованій території», – сказав Клімкін.

За його словами, ознакою продовження цієї тактики є і вихід РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві заявив, що Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.





Джерело: Інтерфакс-Україна