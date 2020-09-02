Рецепт успіху для Білорусі: віддатися повністю та принести себе у жертву

Революція у столиці України Facebook Аркадія Бабченка

Тільки жорсткість та бажання пожертвувати власним життям допоможе протестантам в Білорусі одержати кардинальні зміни в країні

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Белорусы. Когда вам говорят, что протест от обнимашек с ОМОНом должен дозреть до коктейлей Молотова и пройти эволюцию - все это сказки. Красивые, розовые, счастливые, в которые хочется верить - но сказки.

В России он так и не дозрел. И никогда не дозреет.

Они там десять лет уже ходят с шариками.

ДЕ-СЯТЬ.

А начиналось всё тоже со ста пятидесяти тысяч, заявлений о мирном протесте и цветочков в полицейские щиты.

Собственно, на этом всё и закончилось.

И когда там начнут жечь администрации, выкидывать с балконов и вешать на столбах - это будут совсем другие люди с совсем другими целями.

И они будут уже не за свободу и демократию - а за жареную собачатину и вязанку дров для буржуйки.

Как это уже и было сто лет назад.

Выкидывать с балконов, кстати, они будут именно тех, кто обнимался с ОМОНом и ходил с плакатиками.

Если первым же шагом в первый же день не случилось силового ответа на избиения и зверства - его, скорее всего, уже не случится. Хождения будут затухать, активных вычислять по видеозаписям, ловить и сажать, законы ужесточать. Уж поверьте.

Вас сейчас сто тысяч. Это не начало вашей активности. Это - её пик. Потом будет все меньше и меньше. Пока не останется пара сотен с плакатами.

А потом пересажают и их.

Одна правозащитница, вернувшаяся из Минска, абсолютная розовая пони, пишет сегодня - какие добрые открытые лица я видела! Как вас можно не любить, белорусы! Скучаю, сердечки, ми-ми-ми.

Послушайте меня, друзья. Белорусы. Я понимаю, конечно, что хочется слушать именно таких пони.

Но попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.

Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые добрые и открытые.

Всегда.

Пока ваши лица не станут черными от шин, пока их не исказит ненависть и злоба, пока они не закроются от потерь, холода, усталости, пережитого страха и боли, как физической, так и боли потерь, пока ваша куртка не будет вонять бензином, ваши перчатки не протрет ковыряющий брусчатку лом, ваша обувь не прогорит от костров и не задубеет ото льда водометов, пока в ваших глазах не останется ничего, кроме дикой, животной усталости, злобы, опустошения и желания победить, победить теперь уже во что бы то ни стало, победить кишками и зубами, потому что отступать больше нельзя и некуда, пока ваши лица из открытых и добрых не станут прокопченными, черными, злыми и ненавидящими - вы не победите.

Свобода и победа над диктатурой не даются плакатиками и снятыми ботинками перед скамейками.

Они даются гарью, избиениями, кровью, разломанным и частично сожженным центром города, разобранным асфальтом, вонью горящих автобусов, пожарами и грязным льдом водометов.

Это в лучшем случае.

А в наших с вами случаях - ещё и кровью. И лежащими под детскими одеялами телами на площади перед отелем "Козацький".

У этих людей, лежавших там, лица тоже были не светлые и счастливые. И подошвы их ботинок, торчащих из-под этих детских одеял, тоже были закопчены. Это запоминается особенно.

А выжившие - были злы и уставши.

Вы победите только тогда, когда вас полюбить будет не легко.

Когда вас полюбить будет сложно.

Только тогда, когда на ваших добрых человеческих лицах проступит оскал злости, правоты, достоинства, ненависти и мести. Да-да, ненависть и месть тоже могут быть положительным качествами.

Когда вы будете готовы не только умирать, но и убивать.

Когда будете готовы не только стойко сносить издевательства и пытки, но и избивать сами.

Да-да, избивать.

Когда - пожертвовать не только своей жизнью, но и твоей.

Не только обниматься со стоящими напротив закованными в латы силовиками, но и кидать в людей смесь бензина с маслом, чтобы они горели. Да, в людей. Да, горели.

Не только снимать обувь на скамейках, но и раздолбить весь центр на брусчатку и баррикады, изуродовать и испортить его пожарищами и сжечь центральную улицу.

И никак иначе.

Я был на нескольких революциях, и я вам могу сказать точно: пока у революции светлое лицо хиппи с флагами и цветами, она не победит.

Побеждают только те революции, у которых лицо уже ожесточенное и злое.

На Майдане тоже писали про светлые лица. И я писал. Вначале. Но после первых убитых перестали это делать.

Мишек, котиков и понек любят все. И никто не любит злых тощих ощеренных бывших домашних псов, когда они сбиваются в стаи.

Но побеждают только псы.

Только.

Украина шесть лет держится только потому, что добрые домашние собачки превратились в псов войны.

Если бы меня тогда на Карачуне на *тпиздили за шпионаж вдребезги так, что парализовало и я потом ещё два месяца просыпался в ужасе, что отнялись ноги, а вместо этого угостили русского журналиста пряниками с чаем - Украины бы уже не было.

И другого пути нет.

У Беларуси перед глазами было два варианта развития протеста - украинский и российский.

Успешный, но злой и неприятный, и креативный и красивый - с плакатиками, со стотысячными мирными шествиями, с наивными розовыми пони и «милиция с народом».

Результат и того и того перед глазами.

Время не работает на протест.

Время работает на диктатуру.

Поймите это наконец.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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