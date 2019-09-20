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    Думки вголос

    Що російській владі варто зробити з шаманом Габишевим

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Шаман Олександр Габишев - Що російській владі варто зробити з шаманом Габишевим
    Шаман Олександр Габишев

    Всі ці події відбуваються не в казці, а в сьогоднішній путінській Росії

    Мовою оригіналу

    Я бы на месте властей, если бы они были мозгами поумнее, шамана сейчас просто отпустил бы. Извините, психических отклонений у вас не найдено, у следствия и центра «Э» к вам вопросов тоже не имеется, вот ваша тележка, всего вам доброго, удачной дороги.

    И шаман, которого доставили в его родной город, должен топать все эти 1700 километров заново. Потому что смысл не в том, чтобы попасть в Москву, а в том, чтобы совершить путь. Иначе бубен не сработает. Должна быть принесена жертва духам добра в виде тяжелой и долгой дороги. Чтоб они победили духов зла.

    А когда он снова придет в Улан-Удэ, я бы *уяк - и опять арестовал бы его. И на очередное обследование назад.

    И так по кругу. Пусть ходит хоть двадцать лет.

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    А когда захотел бы реально уже скинуть впавшего в старческий маразм столетнего Путина и занять его место, то выпустил бы Шамана, который к тому моменту наберется у духов добра и попутчиков сподвижников уже такооооой силищи, на финишную прямую к Кремлю.

    И освещал бы это дело всеми телекамерами.

    Тут-то колдуну и *издец.

    Заметьте, это я вам сейчас описываю не синопсис очередной трилогии приключений Бильбо Бэггинса, который пошел через все Средиземье п*здить дракона, чтобы скинуть его тиранию и вернуть гномам их страну. Шаман Сумкин. Туда и обратно.

    Это я вам описываю реальные события, происходящие в Мордоре.

    А еще из него электричество вырабатывать можно было бы.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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