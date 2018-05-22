Поліція викрила п'ять злочинних груп, які організовували договірні матчі

Арсен Аваков Голова Міністерства внутрішніх справ України

Арсен Аваков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український футбол повинен бути Fair Play!

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Завершилась фундаментальная полицейская спецоперация по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему договорных матчей по футболу. Больше двух лет Департамент защиты экономики Нацполиции вело наблюдение и документировало активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей с заранее «фиксированным» результатом.

Для получения «правильного» счета в матче, использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз. Суммы вознаграждения за нужный результат — победу или ничью — составляли от 30 до 100 тысяч гривень.

Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный «футбольный бизнес» приносил организаторам до 5 миллионов долларов ежегодно.

В приведенном ниже ролике представлены разрешенные следствием к обнародованию материалы оперативного видео, приведены цифры и показан механизм грязных махинаций.

По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было вовлечено 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

Сегодня оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры провели 40 санкционированных обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УКУ.

Это первый случай в Украине, когда к ответственности привлекаются не только игроки футбольных клубов, но и организаторы договорных матчей.

В преддверии проведения в Киеве финала самого престижного клубного турнира – Лиги чемпионов, крайне важна принципиальная позиция Украины: футбол должен быть Fair Play — играй честно, чтобы выиграть!

Джерело: блог Арсена Авакова

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