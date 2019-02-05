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    Думки вголос

    Атака на Уляну Супрун: недореформовані судді пішли в наступ

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    <span>Суддя Сергій Костянтинович Каракашьян, який заборонив Супрун керувати МОЗ</span> - Атака на Уляну Супрун: недореформовані судді пішли в наступ
    Суддя Сергій Костянтинович Каракашьян, який заборонив Супрун керувати МОЗ

    Поки реформа не завершена, будуть сюрпризи, від яких стискаються кулаки

    Недореформовані судді пішли в наступ. То майно Захарченку повернуть, то хочуть вертолітний майданчик Януковичу, тепер атака на Уляну Супрун. На жаль, свого часу Венеційська комісія наполягла на довгому і поступовому реформуванні судової системи України: спочатку Верховного Суду і потім крок за кроком спуститись до першої ланки. 

    Поки завершили перший етап, але чим ближче до реформи нижчої інстанції, тим більше відверто підозрілих, м‘яко кажучи, рішень. І поки реформа не завершена, будуть сюрпризи, від яких стискаються кулаки. Мало того, вони будуть ухвалювати такі рішення спеціально, щоб викликати негатив проти тих, хто ці горе-суди реформує. Але таргани бояться світла. І якщо всі будуть називати не просто рішення суду, а і прізвище та фото авторів чи авторок, тоді шанси на законність в перехідний період трохи зростуть. 

    Сьогодні: суддя Сергій Костянтинович Каракашьян, який заборонив Супрун керувати МОЗ. Його декларація.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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