Атака на Уляну Супрун: недореформовані судді пішли в наступ

Суддя Сергій Костянтинович Каракашьян, який заборонив Супрун керувати МОЗ

Поки реформа не завершена, будуть сюрпризи, від яких стискаються кулаки

Недореформовані судді пішли в наступ. То майно Захарченку повернуть, то хочуть вертолітний майданчик Януковичу, тепер атака на Уляну Супрун. На жаль, свого часу Венеційська комісія наполягла на довгому і поступовому реформуванні судової системи України: спочатку Верховного Суду і потім крок за кроком спуститись до першої ланки.

Поки завершили перший етап, але чим ближче до реформи нижчої інстанції, тим більше відверто підозрілих, м‘яко кажучи, рішень. І поки реформа не завершена, будуть сюрпризи, від яких стискаються кулаки. Мало того, вони будуть ухвалювати такі рішення спеціально, щоб викликати негатив проти тих, хто ці горе-суди реформує. Але таргани бояться світла. І якщо всі будуть називати не просто рішення суду, а і прізвище та фото авторів чи авторок, тоді шанси на законність в перехідний період трохи зростуть.

Сьогодні: суддя Сергій Костянтинович Каракашьян, який заборонив Супрун керувати МОЗ. Його декларація.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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