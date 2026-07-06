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Володимир Ар`єв Народний депутат

Війна наша, але вона може стати світовою. Що задумав Кремль

glavcom.ua
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Наслідки чергового обстрілу Києва російською балістикою, 6 липня 2026 рік
фото: dsns.gov.ua

Путін давно хоче випробувати єдність НАТО

Світ звик до нашого болю і біди. Він дивиться футбол, пʼє пиво, а деякі ще зверхньо тикають в нас пальцями – ви там ще живі? Світу більше цікаво хто вийшов в 1/4 фіналу, ніж скільки українців загинуло вночі.

На жаль, так влаштована людина – вона потребує нових вражень. Так, ця війна наша, але вона стане їхньою. Вже невдовзі. І я поясню чому.

Почну з рейтингів. Популярність Путіна 65,9%. Кожна мерзота при владі дуже залежна від цих цифр і здатна на все, щоб показники його тішили. Мерзота Путін завжди піднімав їх через війну.

У 1999 війна «молодого перспективного премʼєр-міністра» з Чечнею збільшила рейтинг Путіна з 31% до 80%. Атака на Грузію, коли він знову був премʼєром при маріонетковому президенті Мєдвєдєві, підвищила його популярність з 75% до 88%. Війна проти України президента Путіна принесла йому у 2014 році ріст з 64% до 86%, а повномасштабна у 2022 році – з 64% до 83%.

Зараз у Путіна 65,9% і стрімке падіння триває. І це перед виборами в госдуму. З огляду на швидкість втрати популярності, в чому роль ЗСУ є ключовою, і на сталість засобів відновлення, це має бути щось особливе.

Що саме? Заява путінського рота на прізвище Пєсков є ключовою. Він видав позицію, що «СВО» перетворилась у війну через підтримку Заходу. Я давно помітив, що Росія поводитися як змія – перед нападом гадина шипить. Це воно. Тепер питання хто жертва?

Швидше за все – Польща. Дивіться, Путін давно хоче випробувати єдність НАТО. Але старий кгбіст не полководець. Він не стане ризикувати занадто. Йому добре відомо, що НАТО нерішуче до певної межі і Путін не захоче її перетинати. Маленьку переможну війну він може бачити як атаку на обʼєкти, пов’язані з військовою допомогою Україні. Підприємства чи аеродроми.

З огляду на істеричний роздрай з Україною, влаштований крайніми правими польськими політиками, така атака викличе розкол у польському суспільстві. Одні справедливо обуряться, інші скажуть – досить допомагати українцям, «це не наша війна». Ґрунт готовий. Якщо Путін знахабніє ну дуже сильно, то атака може статись прямо під час саміту НАТО.

Що може зупинити? Точно не Трамп. Зараз Путін думає передусім про вибори в думу у вересні, а американський Конгрес йому цікавий лише з точки зору посилення внутрішнього конфлікту в США.

Хто здатен це зробити крім Америки? Китай. Але чи це йому треба? Пекін, який давно претендує на другий полюс світового впливу, може розіграти цей пасьянс, щоб стати миротворцем замість США, заспокоїти Росію і нагидити Трампу перед виборами забравши у нього ініціативу та почати вирішення і нового європейського і старого українського питань разом. Але для цього Китай має дочекатись удару. Діяти на упередження буде не так ефективно.

Літо і осінь будуть ще тими. Ударом по НАТО Путін збирається налякати всіх так, щоб сіли за стіл перемовини і почали тиснути на Україну пристати на російські умови.

Це та ескалація, яку рашистська мерзота збирається використати і для підняття власного авторитету всередині Мордору, і для створення страху і розбрату в Європі, і щоб зупинити допомогу Україні. Це його план.

Але коли ходи ворога відомі, їм легше протидіяти. Головне, щоб було кому це робити з розумом і холодним розрахунком.

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Джерело
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Теги: росія війна Китай путін Україна США

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