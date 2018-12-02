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    Думки вголос

    Форма за власний рахунок. Як у США мотивують поліцію працювати сумлінно

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Форма за власний рахунок. Як у США мотивують поліцію працювати сумлінно

    А який би хай піднявся у нас якби поліцейським сказали, що спочатку вони повинні купити форму собі, а потім їм компенсують її вартість

    Мовою оригіналу

    Позвонил приятель из Нью-Йорка. Рассказывает новости. У него жена пошла работать в NYPD, а по простому в полицию. Спрашиваю его:

    - Как график?
    - Плотный. Сейчас переработки. 
    - А форму хоть выдают? 
    - С формой не все так линейно. Если ты полгода ходил на работу и у тебя не более 1 недели пропусков за свой счет, то тебе компенсируют в виде перечисления 600$ на форму. И через год вновь. Главное работать и не пропускать. Отпуск - пожалуйста, больничный - без вопросов. А отгулы за свой счет - не более недели.
    - И форма нормальная? 
    - Нормальная, Слава. 600$ - этого более, чем достаточно для покупки формы. То есть форма тебе по итогу достается даром, но ты должен ее изначально купить, работать и заплатить налоги, а потом тебе вернут с твоих же налогов. Сложная схема. Но работает. И мотивирует не пропускать. 600 баксов все же.

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    - Круто, так жена уже купила?
    - Пошила. Тут есть выбор. Форму полицейского они всегда покупают в специальных магазинах или шьют сами. В ателье. А еще есть снаряга и броник. Но это уже не за твой счет.

    А я представил какой бы хай поднялся у нас если бы полицейским сказали, что изначально они должны купить форму себе, а потом им компенсируют. Народ бы в соцсетях начал вопить, что власть совсем охренела, деньги уже украли и в том же духе далее. А тут все просто - система мотивации против прогулов. Забавно.

    Джерело: блог Борислава Берези

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