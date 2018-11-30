Вбивство активістки Гандзюк: Херсонщина перетворилася на справжнє пекло

Область скочується в неофеодалізм

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То, что происходит в Херсонской области это не проблема, а полный п@здец. Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация полученная нашей ТСК ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит - это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало.

По свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Borys Babin есть факты опасности в плане Нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад.

Нашу ТСК надо было создавать хотя бы ради того, чтоб сегодня заслушать сегодня показания свидетелей. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина, как государство, готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм.