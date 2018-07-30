Чому Росія боїться створення помісної церкви в Україні

Сила українського народу в єдності. А тому зараз, як ніколи, необхідна єдність довкола помісної церкви

Понад два десятка років незалежності України Москва намагалася щосили загнати віруючих українців на службу кремлівським владоможцям. Понад 25 років православні українці виборюють права на помісну Українську православну церкву, та її утвердження. І сьогодні, питання надання автокефалії українській церкві стоїть дуже гостро.

Ні для кого не секрет, що Російська федерація використовує церкву, як один із інструментів впливу на Україну. По-перше, з метою поширення так званого “русского мира”. По-друге, для політичного, культурного та ментального підкорення українців. З початком війни Росії проти України, так звана московська церква активно використовувалась для впровадження військової операції. Існують непоодинокі факти використання приміщень церкви для переховування зброї та російських найманців, кадрових військових, пропагандистської літератури.

Але є ще більш кричущі випадки:

Січень 2018-го. У Запоріжжі батьки загиблого дворічного хлопчика на колінах вмовляють священників УПЦ МП відспівати їхню дитину. Ті - відмовляються! Причина - дитину хрестили у Київському Патріархаті. І це, на жаль, не єдиний випадок. Всі ми пам’ятаємо, як у 2014 на Житомирщині священник, того таки, УПЦ МП відмовився відспівати бійця АТО.

За останні кілька років, прихильників створення помісної церкви в Україні збільшилося в рази (близько 40% українців ЗА створення єдиної помісної церкви) Так само, як і побільшало прихожан у Київського Патріархату.

Росія дуже боїться і дуже не хоче, щоб у нас була своя церква, по єдиній причині - без України, Московська церква не буде найбільшою церквою у світовому православ’ї. Натомість, такою церквою можемо бути ми. А ви самі знаєте, що це означає для закомплексованої імперської Росії! Яка, до речі, свій статус отримала не самим чесним шляхом.

Звичайно, завжди знайдуться ті люди й православні громади, які ідею помісної церкви в Україні не підтримають. Проте вони залишаться у значній меншості. А тому, нам нічого не залишається, як розпочати відлік новітньої доби в історії нашого народу і держави і церкви.

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