Підсумки чотирьох тижнів великої війни Україна-РФ. А що ж далі?

Війна все ще триває. Але перемоги буде за нами!

Ворогу не вдалося досягнути своїх цілей за цей час

Головний підсумок – в тому, що оригінальний план РФ зірваний. Ворог, який 12 років проводив реформи, переозброєння і підготовку своїх збройних сил, стягував додаткові війська до України із квітня 2021 року, не виконав жодного із поставлених завдань.

Жодне велике місто України ворог не зміг взяти під контроль. Ключові українські сили збережені і продовжують нарощувати спротив. Рубіж лівого берега Дніпра і повне відсікання України від моря недосяжні для противника.

Такий стан справ є наслідком як численних прорахунків ворога на етапах підготовки, планування і проведення операції, так і ефективності стратегічної оборонної операції сил безпеки і оборони України.

Однак, будь-який приміжний результат на війні – це одночасно про попередні успіхи і про нові завдання, які ставлять перед нами відповідні успіхи.

Ворогу не вдалося досягнути своїх цілей за 4 тижні. Це означає, що ми переходимо до етапу довгострокового протистояння, де перемога буде досягатися як діями сил безпеки і оборони на передньому краї боротьби, так і шляхом правильно організації життя держави в умовах війни.

У цьому немає нічого нового: останні 150 років воює не армія, а вся держава. Армійці можуть вирішити завдання, як воювати із противником, а от питання чим воювати і за якого рівня забезпеченості воювати – це вже відповідь, яку має дати держава. При цьому різні волонтерські організації можуть доповнити зусилля держави, але не замінити.

І на сам кінець. Якщо ви хочете зрозуміти, що означає, коли воює держава, а не лише армія, то кращої книги, ніж «Стратегія» авторства О.А.Свєчіна важко знайти. Так, книзі майже 100 років і зараз трохи інші умови, тому готових відповідей там на буде. Але як рамка для мислення – це саме те.

Зараз головне завдання – правильно організувати життя країни в умовах війни. Що буде нас наближати до перемоги, а не чекати точної дати, коли все скінчиться.

Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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