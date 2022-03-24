Київ встановлює захисні конструкції на пам’ятники

У центрі столиці історичні будівлі та пам’ятники убезпечують від можливого знищення російськими окупантами

Останні кілька днів у столиці встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Роботи з монтажу спільно із небайдужою громадськістю здійснює Департамент охорони культурної спадщини на виконання доручення Київського міського голови Віталія Кличка за підтримки профільного заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

«Уже завершили роботи біля пам’ятника Самсону, щодо експозиції музею Михайлівського собору, на Кам’яниці київського війта. Завершуємо захист пам’ятника Володимиру. Днями розпочнемо роботи біля пам’ятників Сковороді, Богдану Хмельницькому», — повідомив директор Департаменту Олександр Никоряк.

Завершується захист пам’ятника Володимиру. Фото: Департамент охорони культурної спадщини

Він зазначив, що далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права.

Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

За словами Олександра Никоряка, важливо, що громадськість долучається до захисту пам’яток та культурних об’єктів від можливого знищення російськими окупантами.

Олександр Никоряк звернувся до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.

Зокрема, серед нагальних потреб:

фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора;

ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка;

дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 0 (98) 689 63 22.

Нагадаємо, окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва.

Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.

Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.