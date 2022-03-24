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    Події в Україні

    Людям заборонили відвідувати ліси на період війни на Рівненщині

    Людям заборонили відвідувати ліси на період війни на Рівненщині
    фото з відкритих джерел

    Виняток становить для ЗСУ, силовиків, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та працівників лісу

    На Рівненщині на період війни заборонено відвідувати ліс. Це дозволено зараз лише ЗСУ, правоохоронцям та представникам влади.

    Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

    Виняток становить для ЗСУ, силовиків, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та працівників лісу.

    «Друзі, поставтеся з розумінням до цих обмежень. Ваша безпека – найважливіша!», – йдеться у дописі.

    Додамо, що 20 березня аналогічне рішення прийняли у Київській області. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

    Нагадаємо, ввечері 22 березня Росія завдала три ракетні удари по військовій інфраструктурі на Рівненщині.

    Зранку 21 березня окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів є поранені.

    Теги: росія окупанти війна Україна Рівненщина ліс окупація #stoprussia
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    Людям заборонили відвідувати ліси на період війни на Рівненщині