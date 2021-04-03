«РФ завтра почне повномасштабну війну». Тверезий погляд на ескалацію

Відомо, що РФ використовує навчання для прикриття маневру військ

Пройшло більше двох діб із початку витка чергової істерії на тему «РФ завтра почне повномасштабну війну». Тепер можна більш-менш глянути тверезо.

1. Чи була під цим всім об'єктивна основа?!

Так була. В ЗС РФ зараз закінчується зимовий період навчань і вони проводять комплексні перевірки шляхом активних тренувань в полях. Часто в рамках таких комплексних перевірок відпрацьовують серйозні сценарії - в 2019 році Чорноморський флот і 4 армія ВПС і ППО відпрацювали сценарій війни із НАТО. Зараз відпрацьовують оборону всього Чорноморського побережжя (окупований Крим + Краснодарський край) – активність НАТО їх непокоїть (забувають що вони її самі запустили в 2014 році). І в рамках відпрацювання цього сценарію виводять додаткові війська. Той же ж Південний військовий округ РФ маючи 3 армії плюс корпус в Криму найменший територіально. Війська вивели із пунктів постійної дислокації і почали хоча б трохи рухати і ось вони вже поближче до України. Оці додатково 25 батальйонних тактичних груп, про які Головнокомандувач ЗСУ казав.

2. На скільки вірною є офіційна державна реакція?!

Та в принципі вірною. В самих американців, як показують їх заяви, немає ясності чи це просто в РФ традиційний період посилених тренувань чи це вони готуються до чогось гіршого набагато маневруючи військами. І така дилема знову через те що відстані невеликі а концентрація військ/сил в Південному військовому округу значна на ті невеликі території. От і не можуть навіть американці на 100% зрозуміти що має місце.

А так ми ж маємо практику коли РФ використовувала навчання для прикриття дій по формуванню угруповань, розгортанню їх системи управління і забезпечення. Тому традиційно виходимо із найгіршого.

3. Чи була реакція шановного панства вірною?!

А отут вже як на мене відповідь – ні. Ну от що дає поширення оцих відео із переміщенням техніки із невідомих джерел окрім як нагнітання паніки і психозу. А нічого. Це не допомагає від слова взагалі. Хотілося б щоб на 8-й рік триваючої агресії РФ і збереження загрози навчилися не піддаватися на ці емоційні гойдалки, але ні.

Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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