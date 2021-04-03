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    Думки вголос

    «РФ завтра почне повномасштабну війну». Тверезий погляд на ескалацію

    Навчання окупантів у Криму - «РФ завтра почне повномасштабну війну». Тверезий погляд на ескалацію
    Навчання окупантів у Криму

    Відомо, що РФ використовує навчання для прикриття маневру військ

    Пройшло більше двох діб із початку витка чергової істерії на тему «РФ завтра почне повномасштабну війну». Тепер можна більш-менш глянути тверезо.

    1. Чи була під цим всім об'єктивна основа?!

    Так була. В ЗС РФ зараз закінчується зимовий період навчань і вони проводять комплексні перевірки шляхом активних тренувань в полях. Часто в рамках таких комплексних перевірок відпрацьовують серйозні сценарії - в 2019 році Чорноморський флот і 4 армія ВПС і ППО відпрацювали сценарій війни із НАТО. Зараз відпрацьовують оборону всього Чорноморського побережжя (окупований Крим + Краснодарський край) – активність НАТО їх непокоїть (забувають що вони її самі запустили в 2014 році). І в рамках відпрацювання цього сценарію виводять додаткові війська. Той же ж Південний військовий округ РФ маючи 3 армії плюс корпус в Криму найменший територіально. Війська вивели із пунктів постійної дислокації і почали хоча б трохи рухати і ось вони вже поближче до України. Оці додатково 25 батальйонних тактичних груп, про які Головнокомандувач ЗСУ казав.

    2. На скільки вірною є офіційна державна реакція?!

    Та в принципі вірною. В самих американців, як показують їх заяви, немає ясності чи це просто в РФ традиційний період посилених тренувань чи це вони готуються до чогось гіршого набагато маневруючи військами. І така дилема знову через те що відстані невеликі а концентрація військ/сил в Південному військовому округу значна на ті невеликі території. От і не можуть навіть американці на 100% зрозуміти що має місце.

    А так ми ж маємо практику коли РФ використовувала навчання для прикриття дій по формуванню угруповань, розгортанню їх системи управління і забезпечення. Тому традиційно виходимо із найгіршого.

    3. Чи була реакція шановного панства вірною?!

    А отут вже як на мене відповідь – ні. Ну от що дає поширення оцих відео із переміщенням техніки із невідомих джерел окрім як нагнітання паніки і психозу. А нічого. Це не допомагає від слова взагалі. Хотілося б щоб на 8-й рік триваючої агресії РФ і збереження загрози навчилися не піддаватися на ці емоційні гойдалки, але ні.

    Джерело: блог Миколи Бєлєскова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас військові навчання агресія
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