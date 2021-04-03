Росія описала свої дії на випадок ядерної війни з США

Космічна система «Купол» дозволить контролювати пуски балістичних ракет США

В Росії детально описали систему «Купол», яку країна-агресор використовуватиме у разі нападу США.

Дії космічного ешелону Системи попередження про ракетний напад (СПРН) при можливому ударі Сполучених Штатів по Росії описані в публікації «Військово-промислового кур'єра».

Згідно з виданням, в разі руху балістичної ракети в бік Росії на ЦКП СПРН формується команда «Ракетне напад», яка «передається органам військово-політичного керівництва країни для прийняття рішення».

«Весь процес займає лічені хвилини», – інформує тижневик, додаючи, що СПРН тісно взаємопов'язана з системою контролю космічного простору (СККП) і ПРО, які «пов'язані один з одним і працюють як єдине ціле».

У червні 2020 військовий експерт Віктор Мураховський заявив, що в даний час Росія здатна відстежувати старти міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) з території США, але не завжди може робити це в разі пуску ядерної зброї американськими підводними човнами.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський провів закриту таємну нараду з генералами, військовими та розвідниками щодо ескалації ситуації Росією на сході країни.