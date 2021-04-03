Країна-агресорка і надалі дотримується доктрини побудови «русского мира»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Росію займатися своїми внутрішніми проблемами, а не лізти у справи України. Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Чиновник натякнув, що для Москви це може закінчитися розпадом РФ.

Данілов акцентував увагу на загостренні на Донбасі та активізації Росії на кордонах, йшлося також про можливе «поновлення» війни.

За словами чиновника, останнім часом в Росії відбуваються певні внутрішні процеси, вибори в Думу, відповідно Росія хоче показати, що і надалі будує «русский мир».

При цьому Данілов пояснив, що насправді потрібно, щоб закінчилися бойові дії, та настав мир на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Додамо, що в Росії детально описали систему «Купол», яку країна-агресор використовуватиме у разі нападу США. Дії космічного ешелону Системи попередження про ракетний напад (СПРН) при можливому ударі Сполучених Штатів по Росії описані в публікації «Військово-промислового кур'єра».

Дії космічного ешелону Системи попередження про ракетний напад (СПРН) при можливому ударі Сполучених Штатів по Росії описані в публікації «Військово-промислового кур'єра».