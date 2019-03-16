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    Думки вголос

    За корупцією ніхто не бачить розвитку української армії

    • Микола Бєлєсков

      Аналітик

    • Розсилка
    За корупцією ніхто не бачить розвитку української армії

    Я не журналіст-розслідувач. Таємних документів мені ніхто не зливав. Просто уважно читаю офіційні документи і думаю

    Воєнний бюджет України в 2013 довоєнному році майже 16 млрд. грн або порядка 1,85-1,9 млрд. доларів. Зараз витрати на оборону 102 млрд. грн або порядка 3,5 млрд. доларів.

    Як бачимо навіть за час війни в доларому еквіваленті поки не вийшли на 2 разове збільшення.

    А тепер згадуємо те, що власне воєнні в ЗСУ на початок 2014 року це 125 тисяч. Зараз 205 тисяч. Тобто утримувати треба із 2015 року на 80 тисяч більше солдат.

    Згадуємо те, як був одягнутий і захищений солдат в 2014 році і що є га даний момент. Бронежилет відповідного рівня захисту, кевларовий шолом, рація, сама уніформа нова. А іще ж і система харчування нова.

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    Згадуємо те, що на початок 2014 року рівень забезпечення технікою був 43-45% а зараз в середньому по ЗСУ по штату забезпеченість 85%.

    Згадуємо те, що масштаби ремонту і модернізації техніки такі що до 2014 року і не снилося. Тисячі зразків ОВТ. В тому числі авіація і системи ППО. Можете почитати Білу книгу 2013 року як там за 200 млн доларів на ремонт і модернізацію ОВТ майже нічого не зробили а тупо певно покрали. І порівняти із тим, що робиться зараз із бюджетом в 770 млн. на техніку.

    Згадуємо про те, яка була підготовка до 2014 року - жодного бригадного тактичного навчання. І зараз - більше трьох десятків. На рік!

    Згадуємо те, що із 2016 року в нас запущена і діє ракет на програма, яка дала вже свої перші результати.

    Не заперечую. Проблеми є. Але і те що робиться на наявні кошти чітко показує, що рівень ефективного використання коштів із 2014 року в рази виріс. 

    На не набагато більші в доларовому еквіваленті (менше чим в 2 рази) робиться реально в рази більше чим до війни.

    Прогрес заперечувати теж не можна.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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