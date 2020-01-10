  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Яременко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому Україна має не поспішати з політичними заявами про авіакатастрофу в Ірані

    • Богдан Яременко

      Народний депутат

    • Розсилка
    Чому Україна має не поспішати з політичними заявами про авіакатастрофу в Ірані

    Терпіння і фахова робота. Час для заяв ще буде

    Ті самі критики Зеленського, які невдоволені ... загалом невдоволені тим,, що президента звати Зеленський, і їм абсолютно все рівно, що і як він робить, вони критикуватимуть його в будь-якому разі, ... вже не пам‘ятають, як розгорталась комунікація у справі про отруєння Скрипалів.

    Скільки було жовчі?! І факти спершу були непереконливі, і політичної волі назвати країну-винуватця у керівництва Великобританії ніби довго не вистачало. Але коли докази були зібрані, усе стало на свої місця. Точно не пригадую, коли з‘явились перші заяви керівництва уряду Великобританії - на другий, третій чи четвертий тиждень слідства?

    І слідство йшло не закордоном, а на території самого Королівства.

    Хоча українським експертам все було ясно з першої секунди.

    Але ж канадці і британці слідом за американцями вже заявили, що Боїнг збили ракетою/ракетами іранської ППО?! То що ж нам заважає?

    Майже впевнений, що в рамках існуючих особливих відносин і канадці, і британці користувались американськими розвідданими. Ця система обміну інформацією, канали і структури взаємодії розвідок там працюють постійно. Але чи є вони у нас? Звичайно ж, що ні. І природно, що нам займе більше часу отримати ці дані. І ще питання чи нададуть нам американці усе, що можуть розказати і показати канадцям і британцям? Таку довіру потрібно заслужити.

    Далі, а що станеться, якщо президент України заявить публічно чи в розмові з іранськими лідерами, що ми отримали американські розвіддані про причетність іранських сил ППО до загибелі нашого літака? Куди іранці порадять переслати далі цю інформацію? І що станеться з групою українських експертів, які вже працюють в Ірані. Чи не заявить Іран: якщо ви вже все знаєте, то і робити вам тут нічого.

    Президент України домовився з іранцями про залучення українських фахівців до розслідування катастрофи. Це ніби і так зобов‘язання Ірану, але ми вже здається все вивчили про міжнародне право і особливості його застосування, коли комусь не хочеться. Тому згода президента Ірану на участь українських фахівців в розслідуванні - це трошки краще за зобов‘язання Ірану в рамках будь-якого з додатків до конвенції ІСАО. І отримати цю згоду було завданням президента.

    Далі буде багато скрупульозної роботи. Одні фахівці мають в Ірані максимально повно ознайомитися з рештками літака, опитати свідків, вивчити процедури і регламенти іранських авіаційних властей, вивчити «чорні скриньки» і зібрати масу іншої інформації, яка або підтвердить версію з ракетами, або поставить її під сумнів.

    Інші фахівці в цей час мають вивчати все, що стосується іранських сил ППО.

    Ще інші - отримати і дослідити усе, що мають з цього приводу США, Канада, Великобританія і інші.

    І ще дуже багато чого має відбутися, щоб президент України, як країни що постраждала, міг зробити заяву про те, що і як сталось.

    І саме тому, що і правові, і моральні зобов‘язання встановити істину лежать саме на Україні, ми не повинні поспішати з політичними заявами про інцидент в Тегерані. Реальне життя - це не фейсбук, де правий той, хто перший вистрілив, написав більше коментарів, чи придумав як дошкульніше образити опонента.

    Терпіння і фахова робота.

    Час для заяв ще буде.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Канада Іран розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ