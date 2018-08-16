На яких умовах Росія готова взяти на себе відповідальність за війну в Україні

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захід, раз по разу, закликаючи Путіна до діалогу, лише погіршує власну і нашу ситуацію

Говорили вчора з представниками однієї Західної структури, в назві якої є щось про діалог, а в місії -«врегулювання конфліктів»

У нас з «діалогом» концептуальна пастка.

В Україні небагато хто розуміє, що політичний Захід - це толерантність, компроміс, а відтак - діалог. Вони на Заході теж уміють воювати і ворогувати. Давно цього не робили усерйоз і на власній території, не хочуть, але уміють. Проте навіть концепція самооборони і війни в їх розумінні не робить концепцію діалогу менш актуальною.

Політичний Схід, найбрутальнішим представником якого на сьогодні є Росія, сприймає ж діалог, не як суть і квінтесенцію політики, а лише як частину одного з інструментів політики і війни - обману.

До речі, ця проблема існує і в українській внутрішній політиці. Ми все ще не збираємось один з одним домовлятися, а плекаємо надії або примусити, або обманути. Але, це як то кажуть, - наші внутрішні проблеми, які заторкують світ лише в період переговорів з МВФ.

Стосовно Росії все гірше. Діалог, як частина стратегії обману, використовується Росією у відносинах з усіма зовнішніми партнерами і вважається нормою російською елітою та широкими масами (і на внутрішній, і на зовнішній аренах). І оскільки до діалогу росіяни схильні вдаватися винятково в рамках пошуку оптимального способу перемогти «партнера», щирі Західні запрошення до діалогу вони сприймають, як вияв слабкості або спроб компенсувати брак волі чи ресурсів протистояти Росії. Отже заклики до діалогу - це запрошення для Росії нагнітати тиск.

І Захід, раз по разу, закликаючи Путіна до діалогу, лише погіршує власну і нашу ситуацію.

Також Росія активно використовує заклики до діалогу для пригнічення настороженості, готовності і волі супротивника до спротиву і самозахисту. Усі заклики «голубів миру» в Україні є нічим іншим, як способом демотивації українців захищати себе - «який сенс у війні, яка все рівно закінчиться миром? Потрібно домовлятися».

Це створює ілюзію, що чим більше діалогу і переговорів, тим менше війни.

Але неможливо домовитися з тим, хто цього не хоче, і не збирається виконувати домовленості.

Відтак на сьогодні єдиною темою, яку я би просував в «діалозі» з росіянами, є питання «на яких умовах Росія готова взяти на себе відповідальність за війну в Україні»?

Це є ключовою проблемою. Поки Росія не погодиться з тим, що вона є відповідальною за цю війну, ніяких мирів і договорів з нею бути не може. Точніше може. Але ці договори мало чим відрізнятимуться від Переяславської угоди - і по сутІ, і за наслідками для України.

Наші західні гості вчора кивали. Ну, дай Боже.

Джерело: блог Богдана Яременка

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