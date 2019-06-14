У Зеленського готуються до переписування Конституції. Про федералізацію України вже домовилися?

У президентська команда вже відкрито говорять про референдум

У Зеленського вже відкрито говорять про референдум, на якому планують суттєво переписати Конституцію. Зокрема, реалізувати протиснуте Кучмою в 2000 році, але зупинене парламентом абсолютно неадекватне рішення про двопалатний парламент.

Про це вже бринить не лише доктор «неправових псевдонаук» Стефанчук, а й зашелестіли окремі підлабузники, особливо активно в «Батьківщині». А ще додалося інформації про прагнення перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки на президентську. Явно готуються до ґрунтовного перпеписування Конституції під себе.

Адекватні люди відразу відреагували на це, порівнявши ЗЕ з Януковичем, якому також в одному місці засвербіло та дуже закортіло поламати Основний Закон і сконцентрувати в своїх руках максимум повноважень. Тому нагадують усім нам, чим це закінчилося для Януковича та для країни.

А я ж іще й хорошу пам’ять маю та конституційне право вивчав. Тому можу додати, що в 2000 році ми зупинили цю авантюру Кучми, аргументуючи недоречністю в унітарній державі створювати двопалатний парламент.

Ні, приклади такі в світі є. Найчастіше, при дуже слабкій чи повністю відсутній президентській гілці влади. Або ж у зв’язку з давнім історичним устроєм влади, як у Польщі. Але загалом, двопалатний парламент є доречним і навіть дуже потрібний саме для федеративних держав. І на фоні цілої черги поступок та дублювання російських пропагандистських тез, якими зараз забавляються Зеленський і оточення, не покидає думка: то вони вже й про федералізацію України домовилися?

Джерело: блог Тараса Чорновола

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