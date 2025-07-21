Головна Думки вголос Рефат Чубаров
search button user button menu button
Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

Війна має стати реальністю для кожного росіянина

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Це – не помста. Це – справедливість

У Києві п’ята ранку. Вже кілька годин поспіль триває ракетна атака на місто, а в повітрі – рої «шахедів». Новинні стрічки повідомляють про пожежі, зокрема палає будівля дитячого садка…

…Не знаю, що відчуваєте ви, хто читає ці рядки, але коли російські варвари б’ють смертоносними ракетами по житлових кварталах мого міста, в мені залишається лише одне почуття – ненависть.

І ця ненависть каже мені одне: війна має стати реальністю для кожного громадянина Росії.

Ні, я не закликаю бомбити їхні домівки, школи чи дитсадки. Ми не маємо  опускатися до рівня цих варварів.

Але виходжу з очевидного: мільйони росіян постійно мають відчувати сильний стрес, перебувати у глибокому  дискомфорті, відчаї  і паніці – через зруйновані плани, зірвані поїздки, зламаний ритм життя.

Нічого нового я тут не відкрию. Як і багато хто з вас, я теж помічаю розгубленість та істеричні настрої у росіян, коли великі аеропорти на їхній території закривалися на лічені години.

На мій погляд, цей ефект має тривати якомога довго – не годинами, а тижнями, місяцями.

Аеропорти – це вузли, через які щодня проходять сотні тисяч пасажирів. Це нервова система країни. Поруч із ними часто розташовані виробництва, склади, логістичні центри. Саме до таких об’єктів і мають пролягати маршрути українських ударних дронів.

Це дасть подвійний ефект: знищення важливих для воєнної інфраструктури об’єктів і параліч транспортної системи – скасування рейсів, паніка, збитки для економіки.

Не слід забувати і про залізницю – основу російської військової логістики та пасажирських перевезень. Кожен збій на коліях - це затримка постачання зброї, пального, інших стратегічних вантажів. І водночас – дискомфорт, нервування, розпачи мільйонів  пасажирів, які днями стоятимуть у хаосі, створеному війною, що її розв’язала їхня держава.

Ця війна, в якій винні всі росіяни, і в якій ми живемо вже дванадцятий рік, має прийти до них додому.

І це – не помста.

Це – справедливість.

Справедливість, яка, можливо, бодай когось із цих варварів змусить замислитись над власною потворністю.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін путінський режим війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткаченко: Поки ворог атакує, ми посилюємо захист
Дрони-перехоплювачі захищатимуть Київ від шахедів
11 липня, 10:21
Лідери двох країн майже годину говорили телефоном
Путін заявив Трампу, що Росія «допомогла створити США» – The Telegraph
4 липня, 08:35
Рююте вважає, що Захід має посилити тиск на Росію
Генсек НАТО розкритикував підхід РФ до мирних переговорів із Україною
3 липня, 02:51
Російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову
СБУ уразила завод «Купол», Путін провів розмову з Макроном. Головне за 1 липня
1 липня, 21:16
Вакцина проти путінської шлункової жовчі таки існує
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля
1 липня, 14:53
Сили ППО знешкодили 74 ворожі БпЛА
Україну атакували 107 «шахедів»: є влучання
30 червня, 11:10
Ворог атакує Україну дронами та ракетами
Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну (оновлено)
29 червня, 05:06
Підписання угоди відкриває нові можливості для «Укрпошти»
«Укрпошта» підписала угоду з Поштою США
24 червня, 21:38
У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ
РФ атакувала Україну 368 повітряними цілями: скільки вдалося збити
23 червня, 09:23

Рефат Чубаров

Війна має стати реальністю для кожного росіянина
Війна має стати реальністю для кожного росіянина
Русские вкрали мій дім та 11 років мого життя
Русские вкрали мій дім та 11 років мого життя
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
Роковини референдуму «про державний і правовий статус Криму». Що треба знати тим, хто «святкує»
Роковини референдуму «про державний і правовий статус Криму». Що треба знати тим, хто «святкує»
Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
Кримський міст у стані коми
Кримський міст у стані коми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
6280
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
5045
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5016
Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії
3583
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua