Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
Цьому драфту не судилося стати повноцінним документом
Український варіант мирного плану, завдяки спільним зусиллям України та європейських партнерів, кардинально відрізняється від того, який пропонували росіяни, — у бік значно більшого врахування інтересів України.
Водночас у ньому й надалі залишається чимало положень, що викликають запитання та незгоду в українському суспільстві. Ці питання зумовлені позицією США, яка не могла не бути відображена в мирному плані.
Не сумніваюся, що сьогодні росіяни оприлюднять своє неприйняття запропонованого варіанту мирного плану.
Висновок: цьому драфту не судилося стати повноцінним документом.
Відповідно, слід:
- не влаштовувати внутрішній срач, а налаштовуватися на спокійне й професійне обговорення;
- подякувати українським переговорникам та європейським партнерам за їхню роботу в украй несприятливих обставинах, пов’язаних з особливою позицією адміністрації США;
- готуватися до тривалого переговорного марафону, який відбуватиметься в умовах триваючих бойових дій.
