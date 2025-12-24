Головна Думки вголос Рефат Чубаров
Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач

фото: Getty Images

Цьому драфту не судилося стати повноцінним документом

Український варіант мирного плану, завдяки спільним зусиллям України та європейських партнерів, кардинально відрізняється від того, який пропонували росіяни, — у бік значно більшого врахування інтересів України.

Водночас у ньому й надалі залишається чимало положень, що викликають запитання та незгоду в українському суспільстві. Ці питання зумовлені позицією США, яка не могла не бути відображена в мирному плані.

Не сумніваюся, що сьогодні росіяни оприлюднять своє неприйняття запропонованого варіанту мирного плану.

Висновок: цьому драфту не судилося стати повноцінним документом.

Відповідно, слід:

  •  не влаштовувати внутрішній срач, а налаштовуватися на спокійне й професійне обговорення;
  •  подякувати українським переговорникам та європейським партнерам за їхню роботу в украй несприятливих обставинах, пов’язаних з особливою позицією адміністрації США;
  •  готуватися до тривалого переговорного марафону, який відбуватиметься в умовах триваючих бойових дій.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
