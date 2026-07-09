Дзвінок із Криму показав, чого найбільше бояться росіяни

Крим починає змінюватися після українських ударів

З окупованого Криму додзвонилися наші люди: сім'я живе в селі, поблизу якого розташований російський військовий об'єкт.

Останнім часом цей об'єкт двічі зазнавав атак українських безпілотників. У цей час сім'я переховувалася в погребі, який раніше передбачливо був укріплений і пристосований для тривалого перебування. За словами того, хто телефонував, так чинять і інші жителі села.

Вісім сімей із Росії, які з'явилися в селі після 2014 року, вже не приховують своїх намірів якнайшвидше залишити Крим. Зараз вони шукають покупців на свої будинки.

Наших же людей хвилює лише одне, коли звільнятимуть Крим…