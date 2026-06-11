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Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

Плач за «Обороною Севастополя» – це плач за російським міфом

glavcom.ua
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Імперія, яку досі носять у голові

Читаю нині частину українського сегмента соцмереж і, відверто кажучи, ох**ваю.

Скорбота за панорамою «Оборона Севастополя», в яку влучив український дрон.

Плач про «нашу історію», про «кров наших людей», пролиту під час Кримської війни, зокрема в обороні Севастополя.

Та стоп. Справді?

А ви взагалі ставили собі питання, що це була за війна? Хто її розв’язав і з якою метою? Які цілі переслідував Санкт-Петербург? І чим усе це обернулося для кримськотатарського народу , на землі якого й відбувалися найжорстокіші бої тієї війни?

Допускаю, що багато з тих, хто сьогодні ридає за панорамою, навіть не знають: відповідальність за власну поразку у Кримській війні Російська імперія переклала саме на кримських татар.

І жорстоко їм помстилася.

Вже в 1856-1860 роках унаслідок цілеспрямованої репресивної політики з Криму були витіснені сотні тисяч кримських татар. За російськими даними того часу – близько 200 тисяч, за оцінками дослідників країн тодішньої антиросійської коаліції – від 300 до 500 тисяч корінних мешканців Криму були викинуті за межі півострова й змушені оселятися на землях Османської імперії.

А хіба не це і є наша справжня історія?

Чи це «інше»?

Ну давайте, згадаймо й інше : панораму створено на початку ХХ століття з ініціативи, схваленої Миколою ІІ, через Комітет із увічнення оборони Севастополя.

З якою метою?

Увічнити «героїзм» імперії.

Та в цьому «героїчному» наративі не знайшлося місця для трагедії кримськотатарського народу.

Для сотень тисяч людей, які заплатили за цю війну втратою своєї батьківщини.

То про що ми сьогодні сумуємо?

Про пам’ятник імперській пам’яті?

Історія це не ефектні панорами, створені для того, щоб приховати скоєні злочини. Навіть якщо до цих злочинів вдалося втягнути тисячі й тисячі людей, поневолених імперією.

Тому не плачте за панорамою «Оборона Севастополя».

Український дрон своїм влучанням допомагає нам видавити з себе рабську психологію, вбиту в свідомість спершу російською, а потім радянською імперською пропагандою.

Не опирайтеся  власному внутрішньому очищенню.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія війна Крим

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Рефат Чубаров

Плач за «Обороною Севастополя» – це плач за російським міфом
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