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    Думки вголос

    За вашу і нашу свободу! Як литовці боронили свою незалежність

    • Рефат Чубаров

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу

    • Розсилка
    За вашу і нашу свободу! Як литовці боронили свою незалежність

    В 1991 році в протистоянні з радянськими військами загинуло 15 і було поранено близько 900 осіб

    У Вільнюсі, в ніч з 12 на 13 січня 1991 року, Москва, висунувши дві колони бронетехніки за підтримки групи спеціального призначення «Альфа», здійснила збройну спробу повалити законно обрані органи влади Литви і придушити прагнення литовського народу до незалежності.

    Сотні тисяч жителів Литви зібралися у Вільнюсі біля стін Верховної Ради Литви і у телевізійної вежі Вільнюса, щоб не дати радянським військам повалити законну владу і взяти під свій контроль телерадіомовлення Литви.

    В ту ніч в протистоянні з радянськими військами загинуло 15 і було поранено близько 900 осіб.

    Мужність і самовідданість литовців ті дні стали вагомим внеском, який наблизив незабаром крах СРСР.

    Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю шану пам'яті героїв національно-визвольної боротьби литовського народу за свою свободу і незалежність.

    За вашу і нашу свободу!

    Джерело: блог Рефата Чубарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія Литва СРСР
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