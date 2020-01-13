За вашу і нашу свободу! Як литовці боронили свою незалежність

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 1991 році в протистоянні з радянськими військами загинуло 15 і було поранено близько 900 осіб

У Вільнюсі, в ніч з 12 на 13 січня 1991 року, Москва, висунувши дві колони бронетехніки за підтримки групи спеціального призначення «Альфа», здійснила збройну спробу повалити законно обрані органи влади Литви і придушити прагнення литовського народу до незалежності.

Сотні тисяч жителів Литви зібралися у Вільнюсі біля стін Верховної Ради Литви і у телевізійної вежі Вільнюса, щоб не дати радянським військам повалити законну владу і взяти під свій контроль телерадіомовлення Литви.

В ту ніч в протистоянні з радянськими військами загинуло 15 і було поранено близько 900 осіб. Мужність і самовідданість литовців ті дні стали вагомим внеском, який наблизив незабаром крах СРСР. Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю шану пам'яті героїв національно-визвольної боротьби литовського народу за свою свободу і незалежність. За вашу і нашу свободу!

Джерело: блог Рефата Чубарова

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