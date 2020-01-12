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    Політика

    В Росії злякалися ініціативи Рефата Чубарова

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    <p>Глава &laquo;Меджлісу кримськотатарського народу&raquo; Рефат Чубаров</p> - В Росії злякалися ініціативи Рефата Чубарова

    Глава «Меджлісу кримськотатарського народу» Рефат Чубаров

    В Україні запропонували відсвяткувати річницю спалення Москви

    Колишній депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров виступив з пропозицією відсвяткувати річницю спалення Москви військами кримського хана. Про це він написав у своєму Facebook.

    Чубаров нагадав про велику пожежу в Москві у 1571 році, яка сталася під час штурму міста військами кримського хана Девлет-Гірея.

    Політик закликав подумати про те, як слід відсвяткувати 450-ту річницю славної історичної дати, і написати свої пропозиції в коментарях.

    У коментарях вже з’явилися пропозиції «встановити пам’ятник Девлет-Герею» і «випустити серію поштових марок».

    На пропозицію святкування славетної дати негативно відреагували російські ЗМІ.

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    Нагадаємо, Чубаров різко висловився щодо запрошення Хакамади до Києва.

    Росія ЗМІ історія Рефат Чубаров депутат памятник
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