В Росії злякалися ініціативи Рефата Чубарова



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Глава «Меджлісу кримськотатарського народу» Рефат Чубаров

В Україні запропонували відсвяткувати річницю спалення Москви

Колишній депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров виступив з пропозицією відсвяткувати річницю спалення Москви військами кримського хана. Про це він написав у своєму Facebook.

Чубаров нагадав про велику пожежу в Москві у 1571 році, яка сталася під час штурму міста військами кримського хана Девлет-Гірея.

Політик закликав подумати про те, як слід відсвяткувати 450-ту річницю славної історичної дати, і написати свої пропозиції в коментарях.

У коментарях вже з’явилися пропозиції «встановити пам’ятник Девлет-Герею» і «випустити серію поштових марок».

На пропозицію святкування славетної дати негативно відреагували російські ЗМІ.

Нагадаємо, Чубаров різко висловився щодо запрошення Хакамади до Києва.