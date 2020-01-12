В Росії злякалися ініціативи Рефата Чубарова
Глава «Меджлісу кримськотатарського народу» Рефат Чубаров
В Україні запропонували відсвяткувати річницю спалення Москви
Колишній депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров виступив з пропозицією відсвяткувати річницю спалення Москви військами кримського хана. Про це він написав у своєму Facebook.
Чубаров нагадав про велику пожежу в Москві у 1571 році, яка сталася під час штурму міста військами кримського хана Девлет-Гірея.
Політик закликав подумати про те, як слід відсвяткувати 450-ту річницю славної історичної дати, і написати свої пропозиції в коментарях.
У коментарях вже з’явилися пропозиції «встановити пам’ятник Девлет-Герею» і «випустити серію поштових марок».
На пропозицію святкування славетної дати негативно відреагували російські ЗМІ.
Нагадаємо, Чубаров різко висловився щодо запрошення Хакамади до Києва.