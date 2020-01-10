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    Від «шістдесятників» до бранців Кремля. Стало відомо, як цього року відзначатимуть Вечір різдвяних Василів

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    Від «шістдесятників» до бранців Кремля. Стало відомо, як цього року відзначатимуть Вечір різдвяних Василів

    У січні традиційно відбувається Вечір Різдвяних Василів, започаткований у 1989 році

    Сьогодні, 10 січня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Вечір різдвяних Василів. Від «шістдесятників» до бранців Кремля».

    Запрошені гості:

    • Наталка Позняк, Український інститут національної пам'яті;
    • Олесь Шевченко, колишній політв'язень, громадський діяч, учасник національно-визвольного руху

    У січні традиційно відбувається Вечір Різдвяних Василів, започаткований у 1989 році Євгеном Сверстюком в пам’ять про Василя Стуса, Василя Симоненка, Василя Чумака та Василя Еллана-Блакитного, які народилися в ці Різдвяні дні.

    Цьогоріч Вечір відбудеться 12 січня, у День українського політв’язня, що відзначається від 1975 року за ініціативи В'ячеслава Чорновола. Саме цього дня 1972 року в Україні розпочався «генеральний погром» українського шістдесятництва: упродовж кількох днів було заарештовано цілу плеяду відомих представників національно-демократичного руху: Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Василя Стуса, Івана Дзюбу, В’ячеслава Чорновола, Івана Геля та інших.

    На жаль, Україні досі доводиться боротись за визволення своїх синів і дочок – сучасних політв'язнів Кремля. Тому на Вечорі Різдвяних Василів спогади про дисидентське небобратство та про феномен «прямостояння» межуватимуть з роздумами про історичні уроки, які повторюються, про нинішніх кремлівських бранців та сучасну, імперську тоталітарну Росію.

    історія політв’язні українці культура Василий Стус
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