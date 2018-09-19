Спробуйте у Франції запропонувати прийняти пологи у вас безкоштовно
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Розсилка
Немає ніде в цивілізованому світі безкоштовної медицини
Мовою оригіналу
Во Франции.
Сын бежал, упал и сильно разбил колени.
От вида крови он упал в обморок и персонал гостиницы тут же вызвал скорую.
Уже через несколько минут подъехала машина 911. Оказывается, они всегда первыми приезжают на любой вызов.
Вышли те самые парамедики, которые и оказали первую медицинскую помощь. Они же заполнили все необходимые документы и предложили госпитализацию.
Нет.
Они не врачи и не могут на месте лечить людей. Но они могут не дать вам умереть. Стабилизировать критические состояния и в случае необходимости довезти до ближайшего госпиталя, где вас уже будет ждать тот самый специалист нужного вам профиля.
Я спросил у одного из них:
- А почему приезжают парамедики, а не доктора?
- Потому что возить квалифицированных докторов в скорых - глупо. Это непозволительная роскошь даже в развитых странах. Это дорого и не эффективно. Доктор должен быть в приемном отделении и быть доступным для каждого кто приезжает сам и всех кого привозят парамедики.
Тогда.
Проехав на беглый осмотр в Госпиталь мы быстро сняли опасения и поехали зализывать раны.
А вчера.
По почте пришло письмо в котором был счёт на сумму 22 евро, за разовую трехминутную консультацию на экстренной помощи. Честно говоря, я был уверен, что это было бесплатно. Но даже такая оказанная услуга в цивилизованном мире имеет цену.
А у нас и дальше продолжают требовать бесплатные роды и негодовать просьбам официально заплатить за пребывание на лечении в стационаре. А потом удивляются, что хорошие врачи уезжают работать заграницу.
Попробуйте во Франции предложить принять у вас роды бесплатно или хирургу бесплатно сделать вам операцию.
Повторюсь.
Нет нигде в цивилизованном мире бесплатной медицины. Есть быстрая, качественная, эффективная и за деньги.
Все имеет свою цену и за все в жизни надо платить..
Чем быстрее мы это поймём и сможем перестроиться, тем быстрее наша медицина начнёт меняться к лучшему.