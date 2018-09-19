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    Думки вголос

    Спробуйте у Франції запропонувати прийняти пологи у вас безкоштовно

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Все має свою ціну і за все в житті треба платити - Спробуйте у Франції запропонувати прийняти пологи у вас безкоштовно
    Все має свою ціну і за все в житті треба платити

    Немає ніде в цивілізованому світі безкоштовної медицини

    Мовою оригіналу

    Во Франции.
    Сын бежал, упал и сильно разбил колени.

    От вида крови он упал в обморок и персонал гостиницы тут же вызвал скорую.

    Уже через несколько минут подъехала машина 911. Оказывается, они всегда первыми приезжают на любой вызов.

    Вышли те самые парамедики, которые и оказали первую медицинскую помощь. Они же заполнили все необходимые документы и предложили госпитализацию.

    Нет.
    Они не врачи и не могут на месте лечить людей. Но они могут не дать вам умереть. Стабилизировать критические состояния и в случае необходимости довезти до ближайшего госпиталя, где вас уже будет ждать тот самый специалист нужного вам профиля.

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    Я спросил у одного из них:
    - А почему приезжают парамедики, а не доктора?
    - Потому что возить квалифицированных докторов в скорых - глупо. Это непозволительная роскошь даже в развитых странах. Это дорого и не эффективно. Доктор должен быть в приемном отделении и быть доступным для каждого кто приезжает сам и всех кого привозят парамедики.

    Тогда.
    Проехав на беглый осмотр в Госпиталь мы быстро сняли опасения и поехали зализывать раны.

    А вчера.
    По почте пришло письмо в котором был счёт на сумму 22 евро, за разовую трехминутную консультацию на экстренной помощи. Честно говоря, я был уверен, что это было бесплатно. Но даже такая оказанная услуга в цивилизованном мире имеет цену.

    А у нас и дальше продолжают требовать бесплатные роды и негодовать просьбам официально заплатить за пребывание на лечении в стационаре. А потом удивляются, что хорошие врачи уезжают работать заграницу.

    Попробуйте во Франции предложить принять у вас роды бесплатно или хирургу бесплатно сделать вам операцию.

    Повторюсь.

    Нет нигде в цивилизованном мире бесплатной медицины. Есть быстрая, качественная, эффективная и за деньги.

    Все имеет свою цену и за все в жизни надо платить..

    Чем быстрее мы это поймём и сможем перестроиться, тем быстрее наша медицина начнёт меняться к лучшему.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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