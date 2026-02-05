Головна Думки вголос Олексій Давиденко
search button user button menu button
Олексій Давиденко Політик

«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Лого обговорюють, а конкуренції немає

В 2025 році наша компанія сплатила за доставки по Україні – 7 мільйонів 100 тисяч гривень.

З них. «Нова Пошта» отримала 7 мільйона гривень, а Укрпошта 100 тисяч гривень. Тобто. 98% грошей ми сплачуємо Новій Пошті і 2% «Укрпошті».

Це не штучний перекос і не корупція – це така наша реальність.

Перший раз я звернув увагу на цей шалений перекос ще 6 років назад. Запросив зустріч з топ-менеджерами «Укрпошти».

Кажу:

– Хлопці і дівчата, я хочу віддати вам 20000 щорічних адресних доставок засобів реабілітації для людей з інвалідністю.

– Ми поки не можемо.

– Ну добре. Тоді давайте я вам віддам 10ʼ000 доставок з нашого складу в Києві по мережі наших магазинів по Україні?

– Ми поки не можемо

– Ну добре – давайте я вам віддам 100000 інтернет замовлень які йдуть в поштомати.

– А давайте.  Тільки в нас поки немає поштоматів.

Пройшло шість років.

Я щиро радію новині що «Укрпошта» отримала аптечну ліцензію. Я щиро радію новині що «Укрпошта» хоче бути банком.

Але в першу чергу мені як корпоративному клієнту, потрібно щоб Укрпошта забезпечила весь спектр логістичних послуг які з легкістю закриває їх головний конкурент.

Я був би щасливий якби замість нової айдентики «Укрпошта» нарешті зробила якісну автомобільну доставку останної милі. Почала доставляти адресно крупно габаритні вантажі, і розставила свої поштомати в підʼїздах житлових будинків.

Як це давним давно зробила «Нова Пошта».

Я був би щасливий якби «Укрпошта» склала реальну конкуренцію гегемонії Нової Пошти , бо справжня конкуренція народжує не тільки кращу якість, але й кращі ціни для нас - клієнтів.

Але замість обговорення ривка «Укрпошти» і драматичного збільшення долі ринку, ми маємо срач щодо нового лого.

Вже котрий рік поспіль, я прикладаю не аби яких зусиль всередині своєї компанії щоб віддати частину логістичних витрат від «Нової Пошти» на «Укрпошту» – але все що на зараз я зміг зробити це 100000 грн на рік з 7 мільйонів гривен.

Блін, вдумайтеся.

140 таких як я – це плюс 1 мільярд в дохід «Укрпошти». В дохід держави.

А нас таких тисячі.

Я розумію – з цим лого, ви хотіли хайпанути! Ви справедливо вважаєте що мінімальними витратами отримали шалену пресу і бурхливе обговорення.

Але для мене як для підприємця питання до вас залишилися ті ж самі що і шість років тому.

Чи зможу я віддати вам в 2026 році ті 100ʼ000 інтернет замовлень які Нова Пошта доставляє в поштомати житлових будинків?

Чи зможу я віддати вам в 2026 році збірні адресні вантажі з товаром, які ми тричі на тиждень висилаємо в наші магазини по Україні?

Чи зможу я віддати вам в 2026 році 20ʼ000 адресних доставок велико габаритних товарів клієнтам додому?

Чи допоможе нове лого вирішити хоч одне з цих питань?

Бо я дуже хочу підтримати державного поштового оператора і віддати вам в 2026 році свій бюджет на логістичні послуги по території України.

Тому замість нової айдентики знайдіть краще механізм як покращити сервіси і забрати у конкурентів долю ринку.

Бо з цим логотипом чи з попереднім доля логістичних послуг для моєї компанії від Укрпошти залишається в межах похибки.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Укрпошта Ігор Смілянський бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
Вчора, 02:57
Людина не може довго жити в режимі повної невизначеності
Астрологія ідеального бізнесу під час війни
3 лютого, 16:13
У середньому бізнес щомісяця пробиває близько 870 млн чеків, що на 10% більше, ніж торік
Скільки бізнесів надають перевагу «касам у смартфоні»: статистика
29 сiчня, 16:17
Бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення
Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
26 сiчня, 17:37
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
15 сiчня, 11:52
Наразі слідчі продовжують встановлювати всі обставини злочину, канали збуту та можливих співучасників незаконної схеми
5 млн грн збитків. У Вінниці чоловік організував незаконне виготовлення поштових марок
14 сiчня, 21:07
Серед усіх компаній, що стали банкрутами торік, 84% становили товариства з обмеженою відповідальністю
Сотні компаній збанкрутували у 2025 році: названо сферу, де бізнес закривається найчастіше
12 сiчня, 08:49
Передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості , наголосили у БЕБ
У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
7 сiчня, 16:30
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18

Олексій Давиденко

«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів
«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів
Ні, пане Трамп! Путіна зупинила не багнюка
Ні, пане Трамп! Путіна зупинила не багнюка
Війна знищила право займати позицію «я поза політикою»
Війна знищила право займати позицію «я поза політикою»
Курс гривні. Які товари скоро подорожчають
Курс гривні. Які товари скоро подорожчають
Чому Оксана Марченко досі не звернулась до Путіна?
Чому Оксана Марченко досі не звернулась до Путіна?
Кива – головний аргумент, чому дітям не слід навчатися в Україні
Кива – головний аргумент, чому дітям не слід навчатися в Україні

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Сьогодні, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua