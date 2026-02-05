«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів

Лого обговорюють, а конкуренції немає

В 2025 році наша компанія сплатила за доставки по Україні – 7 мільйонів 100 тисяч гривень.

З них. «Нова Пошта» отримала 7 мільйона гривень, а Укрпошта 100 тисяч гривень. Тобто. 98% грошей ми сплачуємо Новій Пошті і 2% «Укрпошті».

Це не штучний перекос і не корупція – це така наша реальність.

Перший раз я звернув увагу на цей шалений перекос ще 6 років назад. Запросив зустріч з топ-менеджерами «Укрпошти».

Кажу:

– Хлопці і дівчата, я хочу віддати вам 20000 щорічних адресних доставок засобів реабілітації для людей з інвалідністю.

– Ми поки не можемо.

– Ну добре. Тоді давайте я вам віддам 10ʼ000 доставок з нашого складу в Києві по мережі наших магазинів по Україні?

– Ми поки не можемо

– Ну добре – давайте я вам віддам 100000 інтернет замовлень які йдуть в поштомати.

– А давайте. Тільки в нас поки немає поштоматів.

Пройшло шість років.

Я щиро радію новині що «Укрпошта» отримала аптечну ліцензію. Я щиро радію новині що «Укрпошта» хоче бути банком.

Але в першу чергу мені як корпоративному клієнту, потрібно щоб Укрпошта забезпечила весь спектр логістичних послуг які з легкістю закриває їх головний конкурент.

Я був би щасливий якби замість нової айдентики «Укрпошта» нарешті зробила якісну автомобільну доставку останної милі. Почала доставляти адресно крупно габаритні вантажі, і розставила свої поштомати в підʼїздах житлових будинків.

Як це давним давно зробила «Нова Пошта».

Я був би щасливий якби «Укрпошта» склала реальну конкуренцію гегемонії Нової Пошти , бо справжня конкуренція народжує не тільки кращу якість, але й кращі ціни для нас - клієнтів.

Але замість обговорення ривка «Укрпошти» і драматичного збільшення долі ринку, ми маємо срач щодо нового лого.

Вже котрий рік поспіль, я прикладаю не аби яких зусиль всередині своєї компанії щоб віддати частину логістичних витрат від «Нової Пошти» на «Укрпошту» – але все що на зараз я зміг зробити це 100000 грн на рік з 7 мільйонів гривен.

Блін, вдумайтеся.

140 таких як я – це плюс 1 мільярд в дохід «Укрпошти». В дохід держави.

А нас таких тисячі.

Я розумію – з цим лого, ви хотіли хайпанути! Ви справедливо вважаєте що мінімальними витратами отримали шалену пресу і бурхливе обговорення.

Але для мене як для підприємця питання до вас залишилися ті ж самі що і шість років тому.

Чи зможу я віддати вам в 2026 році ті 100ʼ000 інтернет замовлень які Нова Пошта доставляє в поштомати житлових будинків?

Чи зможу я віддати вам в 2026 році збірні адресні вантажі з товаром, які ми тричі на тиждень висилаємо в наші магазини по Україні?

Чи зможу я віддати вам в 2026 році 20ʼ000 адресних доставок велико габаритних товарів клієнтам додому?

Чи допоможе нове лого вирішити хоч одне з цих питань?

Бо я дуже хочу підтримати державного поштового оператора і віддати вам в 2026 році свій бюджет на логістичні послуги по території України.

Тому замість нової айдентики знайдіть краще механізм як покращити сервіси і забрати у конкурентів долю ринку.

Бо з цим логотипом чи з попереднім доля логістичних послуг для моєї компанії від Укрпошти залишається в межах похибки.