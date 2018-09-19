Супрун розповіла, як нерозбірливий почерк лікаря призводить до 1,5 мільйона травм щороку



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Очільниця МОЗ розповіла, що форми письмової документації вже давно застарілий формат ведення записів

Тисячі лікарських помилок трапляються у світі через нерозбірливий запис назви чи дозування лікарського препарату, коли їх пишуть від руки медичні працівники.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«В опублікованому звіті National Academies of Science's Institute of Medicine (США) вказано, що близько 1,5 млн пацієнтів травмуються через це щороку. Небезпечно це й тим, що такі помилки можуть мати летальні наслідки», - ідеться у повідомленні.

Крім втрат для здоров’я це також і великі гроші для самої системи, зазначає Супрун. Наприклад, у цьому ж звіті зазначено, що додаткові медичні витрати на лікування травм, пов'язаних з невірним дозуванням ліків складають 3,5 млрд доларів на рік.

«Звісно, медики роблять це ненавмисне. Основна причина не найбільш каліграфічного почерку – кількість писанини та темпи, в якому лікарі зазвичай працюють. Існують різні вимоги щодо документів, заповнення журналів, виписок та багато інших папірців, на які лікарі витрачають свій час», - зазначає урядовець.

Зокрема, вони змушені писати дуже швидко в пікові години навантаження або ж почерк може ставати все більш нерозбірливим через втому.

Очільниця МОЗ розповіла, що форми письмової документації вже давно застарілий формат ведення записів. Світ переходить на електронні записи в системі охорони здоров’я. В США, Канаді та багатьох європейських країнах електронні записи в тій чи більшій мірі вже впроваджено в систему.

Україна теж відходить від перенавантаження медицини папером та невиправданими записами й переходом до електронного формату ведення документації.

Зокрема ще в березні набрав чинності наказ МОЗ № 157, який скасовує необхідність заповнення від руки цілої низки морально застарілих форм – різних талонів та журналів з медичними записами, які не мали жодної практичної необхідності.

«У лікарів тепер менше часу забере виписування стосів паперу, а у майбутньому ми плануємо повністю відійти від паперового документообігу», - підкреслила Супрун.